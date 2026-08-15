Upał nie odpuszcza, ale pogoda szykuje gwałtowną zmianę! Synoptycy IMGW ostrzegają

Niedziela, 16 sierpnia z upałem do 34 stopni. W części kraju burze i grad

W niedzielę, 16 sierpnia pogoda podzieli Polskę. Na południowym wschodzie będzie słonecznie lub niemal bezchmurnie, natomiast w pozostałych regionach pojawi się więcej chmur, przelotny deszcz oraz miejscami burze z gradem. Najgoręcej będzie na południu, gdzie termometry pokażą nawet 34 st. C. W centrum temperatura sięgnie około 30 st. C, na Pomorzu od 21 do 24 st. C, a nad samym morzem od 19 do 21 st. C. Podczas burz wiatr może osiągać w porywach do 65 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w wielu regionach utrzyma się duże zachmurzenie. W południowo-wschodniej części kraju spodziewane są opady deszczu, a od wschodniego Mazowsza i Lubelszczyzny, przez centrum, po Śląsk i Dolny Śląsk mogą występować burze. Lokalnie spadnie do 25 mm deszczu. Temperatura wyniesie od 11 st. C na północy, przez około 15 st. C w centrum, do 19 st. C na południu.

Prognoza pogody na poniedziałek, 17 sierpnia. Czy nadejdzie ochłodzenie?

W poniedziałek pogoda wyraźnie się pogorszy. W większości kraju będzie pochmurno, pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. W centrum i na południu deszcz może padać przez dłuższy czas, a suma opadów miejscami sięgnie 35 mm. Temperatura wyniesie około 20 st. C na Pomorzu, 23 st. C w centrum i do 30 st. C na południowym wschodzie. Nad morzem i na Podhalu będzie około 19 st. C. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h.

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