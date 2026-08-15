Gigantyczny pożar na Pomorzu! Płoną odpady. Urzędnicy apelują o zamykanie okien

Potężny pożar zakładu odpadów w Chlewnicy. Na miejscu blisko 100 strażaków

Pożar wybuchł w sobotę około godz. 12.30 na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy. Do walki z żywiołem skierowano 28 zastępów straży pożarnej, a w działaniach uczestniczy blisko 100 strażaków.

Ogień rozprzestrzenił się na trzy hale znajdujące się na terenie zakładu. Jedna z nich ma około 15 metrów szerokości i 60 metrów długości. Strażacy ustalają jeszcze wymiary pozostałych obiektów objętych pożarem. Według dotychczasowych informacji w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

- Sytuacja jest rozwojowa. Strażacy prowadzą działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru i zabezpieczenie sąsiednich obiektów – zaznaczył mł. asp. Westrych.

Pilny apel do mieszkańców. „Zamknijcie okna i drzwi”

Ze względu na rozmiar pożaru i unoszący się dym władze gminy Potęgowo wydały komunikat skierowany do mieszkańców. Zaapelowano w nim m.in. o pozostanie z dala od miejsca prowadzonych działań oraz umożliwienie służbom ratunkowym swobodnego dojazdu.

- Ze względów bezpieczeństwa apelujemy do mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w których wyczuwalny jest dym - napisano we wpisie na portalu Facebook.

Akcja gaśnicza wpłynie na dostawy wody. Możliwe przerwy i spadki ciśnienia

Intensywna akcja gaśnicza wymaga zapewnienia dużych ilości wody. Gmina poinformowała więc o możliwych utrudnieniach w jej dostawach w kilku miejscowościach.

W oddzielnym komunikacie przekazano, że „w związku z koniecznością zapewnienia dostawy wody do celów przeciwpożarowych” mieszkańcy Potęgowa, Nowego Skórowa, Darżyna i Darżynka muszą liczyć się w najbliższych godzinach z przerwami w dostawie wody lub obniżeniem jej ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej.

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