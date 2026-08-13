Dwie osoby w szpitalu po wypadkach hulajnóg na Pomorzu! Okoliczności zdarzeń bada policja

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-13 14:27

Dwa groźne zdarzenia z udziałem hulajnóg elektrycznych jednego dnia w powiecie kwidzyńskim. Najpierw w Miłosnej 25-letnia kobieta jadąca hulajnogą zderzyła się z samochodem osobowym, a kilka godzin później w Ryjewie 18-latek stracił równowagę i przewrócił się na jezdnię. W obu przypadkach konieczna była pomoc medyczna, a poszkodowani trafili do szpitala w Kwidzynie. Policjanci wyjaśniają okoliczności obu zdarzeń.

Dwie osoby w szpitalu po wypadkach hulajnóg na Pomorzu! Okoliczności zdarzeń bada policja
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Dwa groźne zdarzenia z hulajnogami jednego dnia. 25-latka i 18-latek trafili do szpitala

We wtorek, 11 sierpnia, około godz. 13.40 na terenie Miłosnej doszło do zderzenia samochodu osobowego z hulajnogą elektryczną. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 30-letnia kierująca oplem nie ustąpiła pierwszeństwa 25-letniej kobiecie jadącej hulajnogą. W wyniku zderzenia 25-latka odniosła obrażenia i została przetransportowana do szpitala w Kwidzynie.

Również we wtorek, 11 sierpnia około godz. 18.30, służby zostały wezwane na ul. Grunwaldzką w Ryjewie. Dyżurny kwidzyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na jezdni, obok którego znajdowała się hulajnoga elektryczna. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy 18-latek najechał na krawężnik, stracił równowagę i przewrócił się na jezdnię. Mężczyzna doznał obrażeń i także trafił do szpitala w Kwidzynie.

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Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności obu zdarzeń. - Hulajnogi elektryczne na stałe wpisały się w krajobraz naszych ulic. Korzystamy z nich, dojeżdżając do pracy, szkoły, sklepu czy podczas rekreacyjnych przejażdżek. Ich popularność nie oznacza jednak, że możemy zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną jest uczestnikiem ruchu drogowego i ma obowiązek stosowania się do przepisów – informują pomorscy funkcjonariusze.

Maksymalna dozwolona prędkość dla hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h. Użytkownicy tego pojazdy nie mogą przewozić pasażerów, korzystać podczas jazdy z telefonu komórkowego ani prowadzić pod wpływem alkoholu. Od 3 czerwca 2026 roku osoby poniżej 16. roku życia muszą również korzystać z kasku ochronnego, a za dopuszczenie dziecka do jazdy bez niego rodzicowi lub opiekunowi może grozić do 100 zł grzywny.

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