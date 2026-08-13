Gdyński „fachowiec” przyszedł naprawić dach. Ukradł właścicielce chihuahuę i oddał ją znajomej

Naprawiał dach, a pod nieobecność właścicielki zabrał jej psa. Chihuahua odnaleziono u znajomej 60-latka

Do zdarzenia doszło na jednej z prywatnych posesji w Gdyni. Jak ustalili policjanci, 60-latek wykonywał prace związane z naprawą dachu pod nieobecność właścicielki domu. Mężczyzna miał wykorzystać sytuację i ukraść należącego do kobiety psa rasy chihuahua, którego następnie przekazał swojej znajomej.

Sprawą zajęli się kryminalni z gdyńskiego Redłowa. Funkcjonariusze ustalili adres, pod którym mogło znajdować się skradzione zwierzę. Na miejscu zastali znajomą 60-latka, u której przebywał poszukiwany chihuahua. Pies został odzyskany i wrócił do swojej właścicielki, natomiast mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży.

Za kradzież psa grozi mu nawet 5 lat więzienia. Policja zwraca uwagę na cierpienie zwierzęcia i właściciela

- Kradzież zwierzęcia to nie tylko strata materialna. Dla właściciela jest to często utrata bliskiego towarzysza i członka rodziny, co wiąże się z ogromnym stresem i niepewnością o jego losie. Również dla samego zwierzęcia nagła zmiana otoczenia, rozłąka z opiekunem oraz przebywanie w nieznanym miejscu mogą być źródłem silnego stresu i lęku – informują policjanci.

Za przestępstwo kradzieży mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

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