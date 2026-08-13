Gdyński „fachowiec” przyszedł naprawić dach. Ukradł właścicielce chihuahuę i oddał ją znajomej

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-13 13:49

Przyjechał naprawić dach, wrócił z chihuahuą wartą 4,5 tys. zł! Gdy właścicielka zorientowała się, że nie ma jej pupila, sprawą zajęli się gdyńscy policjanci. Kryminalni szybko wpadli na trop 60-letniego mieszkańca Gdyni i ustalili, gdzie znajduje się skradziony pies. Zwierzę udało się odzyskać i bezpiecznie wróciło do swojej właścicielki. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży i może trafić za kratki nawet na pięć lat.

Zatrzymanie 60-latka przez policjanta. Na miniaturze obok pies chihuahua. O kradzieży zwierzęcia przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Naprawiał dach, a pod nieobecność właścicielki zabrał jej psa. Chihuahua odnaleziono u znajomej 60-latka

Do zdarzenia doszło na jednej z prywatnych posesji w Gdyni. Jak ustalili policjanci, 60-latek wykonywał prace związane z naprawą dachu pod nieobecność właścicielki domu. Mężczyzna miał wykorzystać sytuację i ukraść należącego do kobiety psa rasy chihuahua, którego następnie przekazał swojej znajomej.

Sprawą zajęli się kryminalni z gdyńskiego Redłowa. Funkcjonariusze ustalili adres, pod którym mogło znajdować się skradzione zwierzę. Na miejscu zastali znajomą 60-latka, u której przebywał poszukiwany chihuahua. Pies został odzyskany i wrócił do swojej właścicielki, natomiast mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży.

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- Kradzież zwierzęcia to nie tylko strata materialna. Dla właściciela jest to często utrata bliskiego towarzysza i członka rodziny, co wiąże się z ogromnym stresem i niepewnością o jego losie. Również dla samego zwierzęcia nagła zmiana otoczenia, rozłąka z opiekunem oraz przebywanie w nieznanym miejscu mogą być źródłem silnego stresu i lęku – informują policjanci.

Za przestępstwo kradzieży mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

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