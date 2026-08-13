Kolejna doba poszukiwań 35-letniego windsurfera z Bydgoszczy. Policja analizuje nagrania i rozmawia ze świadkami

Kolejna doba poszukiwań 35-letniego Toma Pietrzaka. Na plaży odnaleziono jego deskę

Trwają poszukiwania 35-letniego Toma Pietrzaka z Bydgoszczy, który wypłynął na Zatokę Pucką na desce windsurfingowej. We wtorek, 11 sierpnia, około godz. 12.30 mężczyzna wypożyczył w Chałupach na Półwyspie Helskim sprzęt do windsurfingu i wypłynął na zatokę. Po godz. 15 niepokój wzbudziło odnalezienie jego deski na plaży w Chałupach. Po 35-latku nie było jednak śladu. W szeroko zakrojoną akcję zaangażowano służby ratunkowe, policję oraz Straż Graniczną.

Do działań skierowano również śmigłowiec Marynarki Wojennej z bazy w Gdyni. Jego załoga prowadziła poszukiwania z powietrza, przeczesując rejon, w którym mógł znajdować się zaginiony. Jeszcze tego samego dnia, przed godz. 21, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poinformowała o zakończeniu swoich działań. Obecnie poszukiwania 35-latka prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Policja analizuje monitoring i sprawdza każdy trop. Apel o pomoc w poszukiwaniach 35-latka

- Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku prowadzą poszukiwania 35-letniego Toma Pietrzaka, mieszkańca Bydgoszczy. (…) Mężczyzna wypożyczył sprzęt do windsurfingu w Chałupach i wypłynął na Zatokę Pucką. Do chwili obecnej nie powrócił. Rysopis: około 190 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, wysportowany, włosy ciemny blond, dwu-trzydniowy zarost, oczy niebieskie - informowała Komenda Powiatowa Policji w Pucku w komunikacie.

Przypomnijmy, że w chwili zniknięcia mężczyzna miał na sobie piankę z krótkimi nogawkami oraz czarną bluzę z białymi napisami. Policjanci prowadzący poszukiwania przeglądają obecnie nagrania z monitoringu, przesłuchują świadków i sprawdzają wszystkie informacje napływające do Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Każdy, kto widział 35-latka lub może posiadać informacje pomocne w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszony jest o pilny kontakt z policją. Informacje można przekazywać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Pucku lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

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