Zaćmienie Słońca zobaczymy w Polsce. W tych regionach widok zachwyci

Zaćmienie Słońca w 2026 roku nad Polską

Częściowe zaćmienie Słońca, które nastąpi 12 sierpnia 2026 roku, będzie można obserwować również z Polski. Początek astronomicznego spektaklu przewidziano na wieczór, a moment kulminacyjny nastąpi około godziny 20. Pora zachodu Słońca zagwarantuje niesamowite tło dla całej obserwacji. Gdzie zatem warto zaplanować wyjazd, by cieszyć się najpiękniejszym widokiem?

Zaćmienie Słońca. Gdzie widok będzie najpiękniejszy?

Dla osób pragnących podziwiać zaćmienie w najbardziej dogodnych warunkach, idealnym kierunkiem będzie południowo-zachodnia Polska. To właśnie Kotlina Kłodzka zaoferuje najbardziej imponujący poziom przysłonięcia gwiazdy, co czyni ją znakomitym punktem obserwacyjnym.

W szczytowym momencie zjawiska na tym obszarze, Księżyc zasłoni aż 88 proc. tarczy słonecznej. W efekcie naszym oczom ukaże się jedynie drobny fragment Słońca.

Obserwacja zaćmienia nad polskim morzem

Choć to w regionach Kotliny Kłodzkiej odnotowany zostanie najwyższy stopień przesłonięcia Słońca, wybrzeże Morza Bałtyckiego również obiecuje doskonałe warunki do śledzenia tego zjawiska.

Przestronne, piaszczyste plaże gwarantują szeroką perspektywę na horyzont. Jeśli dopisze bezchmurna pogoda, wieczorne niebo nad morzem stworzy idealną scenerię. W tym regionie Księżyc zasłoni blisko 85 proc. tarczy Słońca.

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Dziś całkowite zaćmienie Słońca w Europie! O której godzinie się zacznie?

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Bezpieczne zaćmienie Słońca w 2026 r. Ważne zasady

Kluczową kwestią podczas podziwiania zaćmienia jest ochrona narządu wzroku. Nigdy nie spoglądaj na Słońce bez odpowiedniego zabezpieczenia, nawet w momencie znacznego przesłonięcia przez Księżyc. Niezbędne jest zaopatrzenie się w specjalistyczne okulary z certyfikowanymi filtrami, które zabezpieczą oczy przed uszkodzeniem.

Oprócz bezpieczeństwa, o sukcesie całej akcji zdecyduje pogoda. Nawet najbardziej urokliwa lokalizacja zawiedzie, gdy niebo spowiją gęste chmury. Zawsze warto więc śledzić bieżące komunikaty meteorologiczne i wybierać otwarte przestrzenie z szerokim widokiem.