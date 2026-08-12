20-latek walczy o życie po ataku nożem na Pomorzu. Nieoficjalnie: zatrzymano jego byłą dziewczynę

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-12 10:56

Dramatyczne sceny na Pomorzu! W miejscowości Góra w powiecie wejherowskim 20-latek został ugodzony nożem. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala w Wejherowie. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 20-letnią kobietę. W momencie zatrzymania była nietrzeźwa. Jeżeli śledczy zakwalifikują czyn jako usiłowanie zabójstwa, kobiecie może grozić bardzo surowa kara. Szczegóły poniżej.

Srebrny radiowóz policyjny z dużym napisem POLICJA. O ataku nożem w powiecie wejherowskim przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe ZDJĘCIE POGLĄDOWE

Atak nożem w Górze. 20-latek w ciężkim stanie

Do poważnego zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na jednej z ulic w miejscowości Góra w powiecie wejherowskim. 20-letni mężczyzna został ugodzony nożem i odniósł poważne obrażenia. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Wejherowie. Jego stan oceniono jako ciężki.

Niedługo po zdarzeniu funkcjonariusze zatrzymali 20-letnią kobietę. W chwili zatrzymania była nietrzeźwa. Jak relacjonuje „Puls Gdańska”, według nieoficjalnych informacji zatrzymana kobieta jest byłą dziewczyną poszkodowanego, a atak miała poprzedzić sprzeczka.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności. 20-latka zostanie przesłuchana

Jak informuje informuje portal, policjanci prowadzą postępowanie pod nadzorem prokuratora. Ze względu na dobro śledztwa funkcjonariusze na razie nie przekazują szczegółowych informacji dotyczących sprawy.

Zatrzymana 20-latka ma zostać przesłuchana. Od wyników prowadzonych czynności i ustaleń śledczych zależeć będzie, jakie zarzuty ewentualnie usłyszy.

Jeżeli śledczy ostatecznie zakwalifikują czyn jako usiłowanie zabójstwa, kobiecie może grozić bardzo surowa kara. Zgodnie z Kodeksem karnym za usiłowanie zabójstwa w Polsce grozi taka sama kara jak za dokonanie tego przestępstwa. Jest to kara od 10 lat pozbawienia wolności nawet do dożywocia. Postępowanie w tej sprawie trwa. Policjanci i prokuratura ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

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