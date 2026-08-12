Produkcja kiełbas i kaszanek. Można zarobić nawet 9 tys. zł w miesiąc

Praca we Francji przy produkcji kaszanki

Fakt poinformował o ofercie pracy we francuskiej miejscowości Loyettes. Pracodawca szuka osób do pracy w zakładzie mięsnym, w którym produkowane są między innymi różnego rodzaju kiełbasy i kaszanki.

Przeglądając ofertę dowiadujemy się, że miesięczna pensja kształtuje się na poziomie od 1900 do 2100 euro netto. Przeliczając to na polską walutę (przy kursie 4,30 zł), pracownik może liczyć na kwotę rzędu 8170-9030 zł netto. Atutem ogłoszenia, oprócz samej pensji, jest fakt, że pracodawca gwarantuje dostęp do umeblowanego lokum zlokalizowanego w sąsiedztwie zakładu pracy. To bez wątpienia spore udogodnienie dla wyjeżdżających.

Obowiązki w zakładzie mięsnym we Francji

Mimo kuszących stawek trzeba pamiętać, że jest to praca wymagająca siły i wytrzymałości. Zatrudnione osoby przez większość czasu stoją, a pracodawca wymaga dużej dynamiki i radzenia sobie z narzuconym tempem pracy. Istotnym czynnikiem wpływającym na komfort pracy są też częste zmiany temperatur w poszczególnych halach produkcyjnych.

Do głównych zadań pracowników będzie należało wytwarzanie przetworów mięsnych w oparciu o dostarczone przez zakład instrukcje i przepisy. Z ogłoszenia wynika, że w zakres obowiązków wchodzi precyzyjne ważenie i mieszanie odpowiednich komponentów, obsługa maszyn służących do nadziewania wędlin, a także praca przy odbiorze gotowego produktu, jego odpowiednie oklejenie etykietami oraz przygotowanie do wysyłki poprzez pakowanie.

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Rynek pracy w Polsce za 50 lat oczami AI - tych zawodów już nie będzie

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Praca za granicą czy w Polsce?

Zastanawiając się nad wyjazdem do pracy poza granice Polski, trzeba wziąć pod uwagę własne możliwości i potrzeby. Wyższe zarobki za granicą bywają złudne, jeżeli wszystkie koszty utrzymania – w tym wynajem mieszkania, jedzenie czy dojazdy do fabryki – spadają na barki pracownika. W opisywanej sytuacji darmowe zakwaterowanie ułatwia odkładanie pieniędzy, co dla wielu osób może stanowić kluczowy argument przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

Należy jednak pamiętać, że praca zarobkowa poza Polską wiąże się z opuszczeniem bliskich, adaptacją do nowych realiów oraz z ciężką pracą fizyczną. Analizując tego typu oferty warto więc chłodno przekalkulować nie tylko obiecane stawki, ale wziąć pod uwagę wszystkie ewentualne wydatki i realia panujące na konkretnym stanowisku.