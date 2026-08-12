Zwyciężczyni "Królowej przetrwania" się rozwodzi. Małżeństwo Dominiki Rybak przetrwało zaledwie rok

Dominika Rybak rozstała się z mężem

Dominika Rybak oraz Adrian Radziński zdecydowali o zakończeniu swojego związku. Zwyciężczyni popularnych reality show i tiktokerka poinformowała o wszystkim swoich fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Influencerka potwierdziła, że jej życie składa się z ciągłego podejmowania decyzji i jakiś czas temu para postanowiła się rozstać. Mimo bardzo krótkiego stażu małżeńskiego, tiktokerka przyznała, że nie żałuje podjętych wcześniej kroków. Według niej, decyzja o ślubie była odpowiednia na tamten moment w jej życiu, dlatego uważa ją za słuszną z perspektywy czasu.

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Czy Dominika Rybak wróci do Polski?

Wielu fanów zastanawiało się, czy zakończenie małżeństwa wpłynie na miejsce zamieszkania influencerki. Dominika Rybak przyznała, że obecnie nie planuje powrotu do Polski i zamierza nadal mieszkać w Tajlandii. Gwiazda internetu podkreśliła, że pewien etap w jej życiu właśnie dobiegł końca. Jak na razie zdecydowała się pozostać w dotychczasowym domu, jednak nie wyklucza ewentualnej przeprowadzki w przyszłości.

Kim jest Dominika Rybak?

Urodzona w 2003 roku Dominika Rybak zyskała ogromną popularność w internecie jako tiktokerka oraz influencerka. Jej zabawny, autentyczny i bezpośredni styl komunikacji przyciągnął miliony obserwujących na TikToku. Dziewczyna sprawdziła się również jako zawodniczka we freak fightach, walcząc na galach takich federacji jak FAME MMA czy Prime MMA. Rozpoznawalność przyniósł jej też triumf w trzecim sezonie programu "Królowa przetrwania", emitowanego przez TVN. Fani cenią ją za szczerość, duże poczucie humoru i ogromną pasję do sportów walki.