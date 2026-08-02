Tak gwiazdy bawiły się na weselu Rafała Brzozowskiego! Dwóch Mroczków, Marek Kościkiewicz, Andrzej Supron i ich piękne partnerki. Tylko zerknijcie, co miały na sobie

Elegancki ślub i huczne wesele - Rafał Brzozowski się ożenił!

To był ślub, o którym mówiła cała Polska! Rafał Brzozowski przez lata skutecznie chronił swoje życie prywatne, dlatego wiadomość o jego ślubie wywołała prawdziwą lawinę emocji. Uroczystość odbyła się 1 sierpnia w jednym z podwarszawskich kościołów i od samego początku była pilnie strzeżona. Według ustaleń "Super Expressu" o bezpieczeństwo gości dbało aż ośmiu ochroniarzy, którzy sprawdzali zaproszenia i pilnowali, by na teren ceremonii nie dostały się osoby postronne.

Na ślub zaproszono około 400 gości. Wśród nich nie zabrakło znanych twarzy ze świata telewizji, muzyki i show-biznesu. Przed kościołem pojawili się m.in. Tomasz Kammel, Krzysztof Gojdź, bracia Mroczek, Tomasz Iwan, Marek Kościkiewicz, Małgorzata Tomaszewska oraz Marta Manowska. Część zaproszonych nie mogła jednak dotrzeć – Joanna i Jacek Kurscy zrezygnowali z udziału ze względu na obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, a Justyna Steczkowska miała dojechać dopiero po swoim koncercie.

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Przepiękna panna młoda

Największą tajemnicą pozostawała oczywiście panna młoda. Rafał Brzozowski konsekwentnie unikał pokazywania ukochanej, dlatego wszyscy z niecierpliwością czekali na moment, gdy para pojawi się przed kościołem. Wybranka wokalisty postawiła na nietypowy kolor sukni zamiast klasycznej bieli, a cała stylizacja zrobiła ogromne wrażenie na gościach.

Po zakończeniu ceremonii na nowożeńców czekała niezwykle wzruszająca niespodzianka. Gdy opuścili świątynię jako małżeństwo, zostali obsypani płatkami róż, co stworzyło niemal filmową scenerię. Nie zabrakło również wyjątkowego gestu pamięci - podczas wesela zaplanowano minutę ciszy ku czci uczestników Powstania Warszawskiego.

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Wesele do białego rana. Kto się bawił?

Po ślubie młoda para zaprosiła gości na wystawne wesele. Po minucie ciszy wszyscy chętnie ruszyli na parkiet, chociaż to Rafał i Helena skradli show swoim pierwszym tańcem. Przy oknach ustawiono stoły z jedzeniem, był też nietypowy bar z lodu! Na sali można było dostrzec Rafała Mroczka, którego małżonka wybrała się na imprezę w obcisłej, czerwonej sukni. Razem z bratem bawił się Marcin Mroczek. Jego partnerka postawiła na brązową stylizację.

Zieloną sukienkę miała na sobie ukochana Marka Kościkiewicza. Szmaragdowy odcień przyciągał wzrok najpierw pod kościołem, a później na sali weselnej. Nie można też zapomnieć o Andrzeju Supronie. Jego partnerka postawiła na luźną sukienkę z dużym, kwiatowym wzorem. ZOBACZCIE ZDJĘCIA!

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Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!