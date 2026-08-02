Koszmar na stacji na Mazowszu. Mężczyzna spadł z peronu prosto pod pociąg

Śmiertelne potrącenie przez pociąg w Tłuszczu
Do tej tragedii doszło w sobotę wieczorem (1 sierpnia). Zgłoszenie wpłynęło do służb w okolicach godziny 23. Jak ustalili policjanci, mężczyzna najprawdopodobniej stracił równowagę na peronie i spadł pod jadący pociąg osobowy relacji Tłuszcz−Ostrołęka. W wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie poinformowała o zdarzeniu krótkim komunikatem w mediach społecznościowych: „śmiertelne potrącenie przez pociąg”.
Na miejsce skierowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Tłuszczu i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Tłuszcz. Pracowali tam również ratownicy medyczni, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz policjanci.
Utrudnienia w ruchu pociągów
W chwili wypadku pociągiem podróżowało 12 pasażerów oraz troje pracowników obsługi. Wszyscy zostali ewakuowani ze składu na czas działań służb. Ruch pociągów w miejscu tragedii został wstrzymany.
Śledztwo prokuratury w sprawie wypadku
Policjanci prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora. Śledczy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tragicznego wypadku.
Źródło: tvnwarszawa.pl