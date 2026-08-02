Koszmar na stacji na Mazowszu. Mężczyzna spadł z peronu prosto pod pociąg

Śmiertelne potrącenie przez pociąg w Tłuszczu

Do tej tragedii doszło w sobotę wieczorem (1 sierpnia). Zgłoszenie wpłynęło do służb w okolicach godziny 23. Jak ustalili policjanci, mężczyzna najprawdopodobniej stracił równowagę na peronie i spadł pod jadący pociąg osobowy relacji Tłuszcz−Ostrołęka. W wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie poinformowała o zdarzeniu krótkim komunikatem w mediach społecznościowych: „śmiertelne potrącenie przez pociąg”.

Na miejsce skierowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Tłuszczu i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Tłuszcz. Pracowali tam również ratownicy medyczni, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz policjanci.

Utrudnienia w ruchu pociągów

W chwili wypadku pociągiem podróżowało 12 pasażerów oraz troje pracowników obsługi. Wszyscy zostali ewakuowani ze składu na czas działań służb. Ruch pociągów w miejscu tragedii został wstrzymany.

Śledztwo prokuratury w sprawie wypadku

Policjanci prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora. Śledczy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tragicznego wypadku.

Źródło: tvnwarszawa.pl