Wjechał hulajnogą pod pociąg! Szokujące nagranie obiegło sieć. Sekundy dzieliły go od śmierci

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-31 12:02

To mogło skończyć się prawdziwą tragedią. Mężczyzna jadący hulajnogą elektryczną zignorował czerwone światło na przejeździe kolejowym i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg POLREGIO. Miał ogromne szczęście. Nie znalazł się przed czołem składu, ale uderzył w jego bok. Trafił do szpitala.

Mężczyzna na hulajnodze wjeżdżający na torowisko. Na miniaturze upadek po zderzeniu. O wypadku przeczytasz na SE.
Autor: POLREGIO/ Materiały prasowe

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę (25 lipca). Pociąg POLREGIO jechał z Rzeszowa Głównego do Jasionki Lotnisko. Gdy zbliżał się do przejazdu kolejowo-drogowego wyposażonego w sygnalizację świetlną, kierujący hulajnogą przejechał przez przejście dla pieszych, wjechał na chodnik prowadzący do przejazdu i bez zatrzymania skręcił w stronę torów. Mimo pulsującego czerwonego światła nie zwolnił i nie zatrzymał się przed przejazdem.

Niebezpieczny wypadek z hulajnogą na przejeździe kolejowym

Niewiele brakowało, aby doszło do czołowego zderzenia z pociągiem. Mężczyzna uderzył hulajnogą w bok przejeżdżającego składu. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Utrudnienia w ruchu pociągów po zdarzeniu

Skutki zdarzenia odczuli także pasażerowie. Przez prawie dwie godziny nieprzejezdna była linia kolejowa prowadząca z Rzeszowa w kierunku lotniska w Jasionce, a także do Tarnobrzega i Lublina. Okoliczności wypadku wyjaśnia komisja kolejowa.

POLREGIO zwraca uwagę, że nie jest to odosobniony przypadek. Coraz częściej uczestnicy ruchu lekceważą przepisy i próbują przejechać przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Kolejarze przypominają, że pociąg nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu. Gdy maszynista zauważy zagrożenie, może jedynie rozpocząć awaryjne hamowanie. Zatrzymanie składu wymaga jednak nawet kilkuset metrów.

Statystyki pokazują, jak niebezpieczne są takie sytuacje. W tym roku na przejazdach kolejowych doszło już do 100 wypadków i kolizji. Zginęły w nich 24 osoby. Dlatego kolejarze apelują do kierowców, rowerzystów i użytkowników hulajnóg o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do sygnalizacji przed przejazdami kolejowymi.

Nagranie z przejazdu kolejowo-drogowego:

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