Z usług kolei Polregio korzysta wielu Polaków. Przewoźnik oferuje sporo połączeń w świetnych cenach. Co ciekawe, od 1 lipca wprowadzono nową ofertę, która jest zarówno wygodna, jak i korzystna dla naszych portfeli. Chodzi o tygodniowy bilet wakacyjny, który obowiązuje do 1 września 2024 roku. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Bilet tygodniowy wakacyjny" od Polregio. Pasażerowie mogą kupić go w dwóch wariantach

Tygodniowy bilet wakacyjny jest dostępny w dwóch wariantach. Za 149 zł można podróżować wyłącznie pociągami Polregio, natomiast za 179 zł będzie można korzystać również z pociągów uruchamianych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną, Arriva RP i Koleje Wielkopolskie.

Przed zakupem warto więc przeanalizować swoje plany podróżnicze i zdecydować się na ofertę najlepiej dopasowaną do przebiegu swoich wakacji. Nie zapomnij również o przeczytaniu regulaminu oferty, który znajduje się na stronie przewoźnika, bowiem - jak się okazuje - bilet nie obowiązuje na każdej stacji w Polsce. Z oferty są wyłączone przejazdy na terenie niektórych województw, więc lepiej sprawdzić to przed rozpoczęciem podróży. Pamiętaj także, by podpisać bilet po zakupie oraz mieć przy sobie dokument tożsamości.

Bilet tygodniowy wakacyjny jest biletem sieciowym uprawniającym do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w ramach terminu ważności biletu [...] termin ważności biletu wynosi siedem kolejno po sobie następujących dni, od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę - czytamy na stronie przewoźnika.