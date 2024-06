PKP Intercity zagrożone? Zagraniczny konkurent może sporo namieszać

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami okazuje się, że dwóch przewoźników z Czech wnioskuje o dostęp do polskich torów. Mowa o Gepard Express i Leo Expres, którzy mogliby wprowadzić sporą konkurencję dla PKP, pojawiając się na polskim rynku. Jeśli zagraniczni przewoźnicy kursowaliby również w naszym kraju, dla pasażerów oznaczałoby to najprawdopodobniej spadek cen biletów oraz lepszą jakość obsługi.

Na ten moment wiadomo, że czeski przewoźnik planuje uruchomienie pięciu połączeń: z Pragi do Wilna, z Pragi przez Kijów do Charkowa oraz z Pragi do Terespola, a także z chorwackiego Splitu do Wilna i ze Splitu do Berlina. Czy jednak dojdzie to do skutku i jakie nastroje panują w Urzędzie Transportu Kolejowego? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W UTK trwają analizy. Pierwsze wnioski już wpłynęły

Urząd Transportu Kolejowego potwierdził mediom, że wpłynęły do niego cztery wnioski Geparda, lecz niestety nie podano konkretnych szczegółów.

Wnioski są dopiero na zupełnie wstępnym etapie analizy formalnej - mówił rzecznik UTK Tomasz Frankowski.

Nie wiadomo więc jeszcze, jak potoczy się cała sprawa i czy czescy przewoźnicy pojawiają się na polskich torach. Pasażerowie jednak z pewnością chcieliby wprowadzenia takich zmian, bowiem to zmusiłoby PKP IC to doskonalenia oferty.