Tragiczny poślizg pod Wołominem. Dwie osoby w szpitalu po zderzeniu czołowym

Dramat rozegrał się na drodze wojewódzkiej nr 629, w Słupnie pod Wołominem. W poniedziałek przed zmierzchem doszło do potwornego wypadku, w którym dwie osoby zostały ciężko ranne i trafiły do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragedii przyczynił się poślizg.