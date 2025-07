Tomasz U. skazany za wypadek na rondzie Tybetu. Były kierowca autobusu posiedzi dłużej w więzieniu?

Były kierowca autobusu został już w tym roku skazany na 9 lat więzienia za pamiętną katastrofę na moście Grota-Roweckiego. Choć katastrofa wydarzyła się w 2020 r., a w listopadzie 2022 r. Tomasz U. usłyszał wyrok 7 lat więzienia, nadal był na wolności, bo czekał na apelację. Trafił do aresztu w październiku ubiegłego roku po tym, jak prywatnym autem na Rondzie Tybetu na Woli potrącił mężczyznę. Jechał mimo zakaz uprowadzenia pojazdów. Uciekł wtedy z miejsca wypadku, a gdy zatrzymali go policjanci, miał przy sobie ponad 2 gramy amfetaminy. W kwietniu tego roku Sąd Apelacyjny skazał go prawomocnie, podwyższając wyrok pierwszej instancji do 9 lat więzienia. Jak się teraz dowiadujemy, zaledwie kilka tygodni później usłyszał wyrok w sprawie wypadku na Rondzie Tybetu.

Tomasz U. usłyszał wyrok. Za wypadek jednak nie odpowiedział

W poniedziałek (22 lipca) pisaliśmy o zmianie zarzutów. Śledczy ocenili, że Tomasz U. nie powinien odpowiadać za potrącenie, bo to pieszy wbiegł na czerwonym świetle. Zarzucili mu za to kierowanie autem mimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów, nieudzielenie pomocy rannemu i posiadanie narkotyków. I już w maju sąd skazał go na 3 lata pozbawienia wolności. – Sąd skazał Tomasza U. na 3 lata pozbawienia wolności, świadczenie w wysokości 8 tys. zł oraz grzywnę. Prokuratura nie składała w tej sprawie apelacji – potwierdził prok. Andrzej Piaseczny, zastępca rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie. To oznacza, że – jeśli ten nowy wyrok również się uprawomocni – Tomasz U. będzie miał do odsiadki ponad 11 lat. Odliczy mu się czas pobytu w areszcie.