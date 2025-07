Tragiczny wypadek motocyklisty pod Radomiem. 77-latek walczy o życie!

W Klwatce Królewskiej na drodze krajowej nr 12 doszło do poważnego wypadku z udziałem motocyklisty. 77-letni mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Co dokładnie się stało? Mundurowi przekazali wstępne ustalenia.

i Autor: Policja Tragiczny wypadek motocyklisty pod Radomiem. 77-latek walczy o życie!