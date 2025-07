Makabra na Wisłostradzie. Roztrzaskane auta i motocykl. Dwie osoby reanimowane, w tym dziecko. Jest ofiara śmiertelna

Makabra na Wisłostradzie. Roztrzaskane auta i motocykle. Dwie osoby reanimowane, w tym dziecko

Potworny wypadek na remontowanym odcinku Wisłostrady. W czwartek (10 lipca) na wysokości Cytadeli osobowy opel staranował motocyklistę, a potem audi. – Do wypadku doszło ok. godz. 23.15. Kierujący oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadącego motocyklistę, a potem audi. Do szpitala zabrano motocyklistę i pasażera – informuje podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń, motocyklem podróżował ok. 45-letni mężczyzna z 13-letnim dzieckiem. Oboje byli reanimowani przez świadków. Informacje te potwierdza warszawskie pogotowie. – Poszkodowani z wielonarządowymi obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala – informuje stołeczny „Meditrans”. Ratownicy dodali, że motocyklem podróżował ojciec z synem.

Policja przekazała nam, że kierowca opla i jego pasażer uciekli z miejsca zdarzenia. – Właśnie trwa zatrzymywanie drugiego z mężczyzn – przekazała „Super Expressowi” przed godz. 9 podinsp. Kozłowska.

Wypadek na Wisłostradzie. Nie żyje motocyklista

Niestety, policjantka przekazała tragiczne wieści. – Mamy informację, że motocyklista zmarł w szpitalu wskutek odniesionych obrażeń – mówi podinsp. Kozłowska.