Tragedia na drodze. Jedna osoba nie żyje, pięć rannych. W akcji śmigłowiec LPR

W środę (9 lipca) na drodze krajowej nr 61 po godz. 21 doszło do tragicznego wypadku. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że 43-letni kierujący mercedesem na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadącą w kierunku Pułtuska toyotę – mówi „Super Expressowi” mł. asp. Magdalena Bielińska z policji w Pułtusku.

Kierujący toyotą 34-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego trafił do szpitala. Niestety 61-letni pasażer tego samochodu zginął na miejscu. 58-letnia pasażerkę śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał do szpitala w Warszawie.

Ranni zostali też 46-letni kierowca mercedesa oraz dwoje pasażerów – 43-latka i 33-latek. – Kierujący pojazdami byli trzeźwi – dodaje mł. asp. Bielińska. Teraz policjanci wyjaśniają przyczyny tej tragedii. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, dwie ranne osoby są w ciężkim stanie.

Auto spadło na tory tramwajowe! Szokujący wypadek w okolicach Mostu Północnego

W sobotni wieczór (14 czerwca) w Warszawie doszło do dramatycznego wypadku na rondzie przy zjeździe z Mostu Północnego. Po zderzeniu dwóch samochodów jeden z nich przebił barierki i spadł z estakady prosto na torowisko tramwajowe. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe, straż pożarną, pogotowie i policję. Kierowca hyundaia oraz jego 28-letnia pasażerka trafili do szpitala − mężczyzna został przewieziony bezpośrednio z miejsca zdarzenia, kobieta była najpierw badana na miejscu, a następnie również przetransportowana do placówki medycznej. Również kierująca fiatem została ranna i wymagała hospitalizacji.

Jak poinformował Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, kierowcy biorący udział w wypadku zostali przebadani pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi. Obecnie trwa policyjne śledztwo mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności oraz przyczyn zdarzenia.

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie Pytanie 1 z 10 999 – co to za numer? Pogotowie ratunkowe Policja Straż Pożarna Następne pytanie