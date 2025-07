Aktor znany z „Korony Królów” ucierpiał w pożarze bloku w Ząbkach. „Nie wiemy co będzie dalej”

Kilkaset osób zostało bez dachu nad głową po tym, jak w czwartek (3 lipca), ogień zajął poddasze jednego z bloków w Ząbkach. Pożar szybko rozprzestrzenił się na dwa sąsiednie budynki. Szalejący żywioł strawił znaczną część lokali.

Jednym z pogorzelców jest aktor Filip Milczarski znany z ról w serialu „Koronie Królów”, czy filmie „Planeta Singli”. – W ten czwartek w pożarze w Ząbkach spalił się nasz blok. Nie możemy wrócić do naszego mieszkania, do którego dopiero 1,5 roku temu się wprowadziliśmy. Poproszę was o pomoc, bo nie wiemy co będzie dalej! I już bardzo wam dziękuję za wsparcie! – napisał w opublikowanym na Facebooku poście.

W związku z trudną sytuacją Milczarscy założyli zbiórkę w sieci. – Zatrzymaliśmy się chwilowo u rodziny, ale będziemy musieli sobie coś znaleźć w dłuższej perspektywie. Mieszkanie jest w kredycie, bank zadeklarował nam miesiąc wakacji kredytowych, więc nasze zobowiązania automatycznie kilkukrotnie się zwiększą. Będziemy płacić za mieszkanie, w którym nie możemy mieszkać – napisało młode małżeństwo na stronie zbiórki serwisu pomagam.pl.

Uciekli z dziećmi bez butów. Przerażająca relacja rodziny po pożarze w Ząbkach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Reporterzy „Super Expressu” dotarli do innych poszkodowanych w pożarze osób. Rozmawialiśmy m.in. z panem Dariuszem (55 l.), mieszkańcem spalonego budynku, który z przerażeniem obserwował akcję gaśniczą.

- W tym budynku, który płonie, mam mieszkanie ma samym parterze. Całe szczęście, że jest szansa, że nie spłonie, może być zalane, ale jeszcze jakieś dokumenty czy rzeczy takie ruchome AGD czy coś może jeszcze będzie można wynieść. Dom już jest albo będzie do rozbiórki. Dobrze, że jestem ubezpieczony – mówi nam pan Dariusz.