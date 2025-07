W piątek (4 lipca) Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w sprawie pożaru przy ul. Powstańców 62 w Ząbkach, który wybuchł dzień wcześniej. Jak informuje prokuratura, śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Intensywne działania śledcze trwają od samego początku. − Dotychczas przesłuchano około 150 osób. Są to mieszkańcy budynku dotkniętego pożarem, a także naoczni świadkowie zdarzenia − informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Przesłuchania są prowadzone przez wielu funkcjonariuszy jednocześnie, zarówno w Wołominie, jak i w Warszawie.

Oględziny budynku, w którym wybuchł pożar, rozpoczęto w sobotę (5 lipca). Śledczy, w tym prokurator i funkcjonariusze policji, wykorzystują nowoczesne technologie, takie jak drony i skanery 3D. Pozwala to na dokładne zbadanie miejsca zdarzenia. Wytypowane przez biegłego pomieszczenia są skanowane zdalnie, co ma pomóc w ustaleniu źródła i przebiegu pożaru.

Apel do świadków pożaru w Ząbkach oraz do mieszkańców

Śledczy apelują do osób, które były świadkami pożaru i dysponują nagraniami lub zdjęciami z tego okresu. − Apelujemy do wszystkich świadków zdarzenia, którzy nagrywali bądź robili zdjęcia pożaru od godz. 19:00 do 19:30 o przekazanie ich prokuraturze − czytamy w komunikacie.

Zdjęcia można przesyłać na specjalny adres e-mail, a w przypadku nagrań prosi się o kontakt, aby policja mogła je zabezpieczyć na potrzeby śledztwa. Adres e-mail podany przez prokuraturę to: [email protected].

Od soboty (5 lipca) mieszkańcy budynku, w którym wybuchł pożar, mają też możliwość wejścia do swoich mieszkań, aby zabrać dokumenty i najpotrzebniejsze rzeczy. Z uwagi na stan budynku i konieczność sprawnego przeprowadzenia akcji, do każdego mieszkania może wejść tylko jedna osoba.

Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.