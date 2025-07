Koszmarny wypadek w Warszawie. Ojciec i syn w szpitalu. Z aut niewiele zostało

Warszawa, Wawer. Czołowe zderzenie dwóch samochodów

Do zderzenia samochodów doszło w środę, niedługo po godzinie 14. Kierująca oplem Merivą, z do tej pory nieustalonych przyczyn, zjechała na przeciwległy pas ruchu i z impetem wbiła się czołowo w jadącą z naprzeciwka Corsę. W wyniku wypadku ucierpiało dwóch mężczyzn. Jak informuje Miejski Reporter, to ojciec i syn, którzy podróżowali Corsą. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratownicze, a zespół zdecydował o natychmiastowym przetransportowaniu rannych do szpitala.

Ulica Korkowa, ważny łącznik komunikacyjny, była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Policja wyjaśnia przyczyny tragedii

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, którzy przeprowadzili szczegółowe czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego strasznego zderzenia. Co spowodowało, że kierująca oplem Merivą zjechała na przeciwległy pas ruchu? To pytanie zadają sobie wszyscy.