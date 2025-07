Dwie ciężarówki roztrzaskały się na drodze. Kierowca Scanii nie miał szans

Tragiczna śmierć kierowcy Scanii. Policja bada przyczyny wypadku

Do zdarzenia doszło we wtorek, 16 lipca, około godziny 10.30 w miejscowości Malechy w gminie Karniewo. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 26-letni kierowca samochodu ciężarowego marki Volvo, jadąc od strony Przasnysza, na łuku drogi z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu. Tam doszło do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki Scania z naczepą.

Niestety, w wyniku zderzenia, 53-letni kierowca Scanii, mieszkaniec powiatu przasnyskiego, zmarł w drodze do szpitala. 26-letni kierowca Volvo został przewieziony do szpitala.

„Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 26-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo jadąc z Przasnysza na luku drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka również pojazdem ciężarowym marki Scania z naczepą, którym kierował 53-letni mieszkaniec pow. przasnyskiego. Niestety w wyniku zderzenia, kierowca Scanii zmarł w drodze do szpitala” – informuje kom. Monika Winnik z KPP w Makowie Mazowieckim.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili oględziny. Śledztwo ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Wiadomo, że kierowca Volvo był trzeźwy.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

