Rozkład jazdy PKP: przewoźnik wprowadził zmiany

Okres wakacyjny już za chwilę, więc wielu Polaków lada moment wyruszy w podróże między innymi pociągami. Coraz więcej osób w ostatnich latach docenia ten środek transportu ze względu na wygodę oraz oczywiście niskie koszty. W tym roku - jak się okazuje - linie PKP Intercity chcą dołożyć wszelkich starań do tego, by wakacyjne przejazdy pasażerów były jak najbardziej komfortowe. Właśnie dlatego przewoźnik postanowił dodać do rozkładu aż 31 nowych połączeń już od 9 czerwca 2024 roku.

W trakcie obowiązywania wakacyjnej korekty rozkładu jazdy do/z Trójmiasta będzie kursowało ponad 58 par pociągów dziennie. Szczecin obsłużą 22 pary połączeń, Kołobrzeg – 14, Świnoujście – 8, a Hel - 6. Przewoźnik uruchomi specjalne połączenia na okres letni [...] - czytamy na stronie przewoźnika.

To jednak nie koniec - nadchodzą także zmiany, które ucieszą kibiców piłki nożnej. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

PKP: rozkład jazdy dla kibiców piłki nożnej. Na Euro 2024 pojadą pociągi

W tym roku na fanów piłki nożnej czeka nie lada gratka. Mistrzostwa Europy rozpoczną się już 14 czerwca 2024 roku, a pierwszy mecz reprezentacji Polski odbędzie się w niedzielę 15 czerwca. Tegoroczne rozgrywki mają miejsce w Niemczech, więc kibice będą musieli odbyć podróż do naszych zachodnich sąsiadów. Ci, którzy preferują jazdy pociągami, także będą mogli z nich korzystać, bowiem przewoźnik specjalnie na ten okres uruchomi dodatkowe połączenia dostosowane do meczów.

PKP Intercity uruchomi pociągi specjalne do Hamburga (wyjazd: 15.06, powrót: 16.06), Berlina (wyjazd 21.06, powrót 21/22.06) i Dortmundu (wyjazd: 24.06, powrót: 25.06). Ponadto przewoźnik zaplanował dodatkowe terminy kursowania połączeń Warszawa - Berlin - Warszawa oraz zwiększy liczbę miejsc w rozkładowych składach jadących z/do różnych miast Polski do/ze stolicy Niemiec - czytamy na stronie przewoźnika.

Jeśli więc planujesz wybrać się na mecz do Niemiec, sprawdź dostępność biletów na pociąg. Być może uda ci się pojechać na rozgrywkę bezpośrednio z twojego miasta.

