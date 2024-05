"TO SKANDAL"

Rozkład jazdy PKP zmieni się lada moment. Pasażerowie muszą być czujni

Wraz z nadchodzącymi wakacjami wielu Polaków planuje podróże po Polsce. Jak wiadomo, ceny paliw nie zachęcają do jazdy autem, więc spora część osób w tym roku najprawdopodobniej wybierze się na wycieczkę pociągiem. Jeśli nie widzisz odpowiedniego dla siebie połączenia, być może przełóż wyjazd na późniejszy termin. Dlaczego? Okazuje się, że już 9 czerwca 2024 roku ruszy letni rozkład jazdy PKP. Oznacza to, że na trasach pojawi się więcej połączeń. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W sezonie letnim będzie więcej pociągów. Turyści muszą zaznajomić się z nowym rozkładem jazdy

Co ciekawe, w tym roku podróżni mogą liczyć na więcej pociągów niż w zeszłym sezonie. Przewoźnik postanowił zwiększyć ilość ze względu na stale wzrastające zainteresowanie podróżami tego typu.

Spółka PKP Intercity przygotowała nową ofertę wakacyjnego rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał od 9 czerwca. Na tory wyjadą 454 pociągi. W porównaniu z poprzednimi wakacjami będzie o 31 pociągów więcej - przekazał minister infrastruktury, Dariusz Klimczak.

Co ważne, przewoźnik uruchomi dodatkowo 30 pociągów okresowych, które ułatwią podróże podczas wakacji. Jednym z takich połączeń będzie między innymi to z Warszawy do Kołobrzegu pociągiem "Posejdon".