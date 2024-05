Koniec marzeń o szybkich remontach PKP w Warszawie. Zimny prysznic to mało powiedziane

Usłyszał krzyk dziecka i zaczął biec w jego kierunku. Tatuś chłopaka nie mógł uwierzyć w to, co się stało

PKP: opóźnienia pociągów zmorą pasażerów

Zainteresowanie pociągami PKP stale rośnie. W szczególności w okresie wakacji można zauważyć większą ilość pasażerów w wagonach. Nie ma się co dziwić, to wygodny i tani środek transportu, który dowiezie nas w niemalże każde miejsce w kraju.

Niestety czasami dochodzi do opóźnień, które bardzo irytują pasażerów. Zgodnie z danymi UTK (Urząd Transportu Kolejowego) w 2023 roku poziom punktualności przewozów pasażerskich wyniósł 90,1%, co oznacza wzrost o 1,47 punktu procentowego w porównaniu z 2022 rokiem. Najniższy współczynnik odnotowano jednak w IV kwartale 2023 roku i wówczas wyniósł on 88,8%.

Jak będzie kształtował się ten sezon? Czy opóźnień będzie więcej? Tego jeszcze nie wiemy, jednak jeśli spotka cię taka niedogodność, wiedz, że możesz otrzymać sporą rekompensatę. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Rekompensata za opóźniony pociąg PKP. Wielu pasażerów nadal nie ma o tym pojęcia

Opóźnienia pociągów zdarzają się co jakiś czas, a ich przyczyną są zazwyczaj niekorzystne warunki atmosferyczne. Pasażerowie, którzy oczekują na spóźniony pociąg, mogą liczyć na rekompensatę od przewoźnika. Okazuje się jednak, że odszkodowanie otrzymamy wtedy, gdy pociąg opóźniony jest o co najmniej 60 minut.

Podróżnym, którzy zrealizowali przejazd opóźnionym pociągiem, przyznawane jest odszkodowanie w wysokości:

25% należności za przejazd opóźnionym pociągiem, gdy opóźnienie wyniesie od 60 do 119 min.

50% należności za przejazd opóźnionym pociągiem, gdy opóźnienie wyniesie 120 min. lub więcej.

Jeżeli bilet został wydany dla więcej niż jednej osoby, koszty przejazdu stanowiące podstawę odszkodowania oblicza się dla każdej osoby oddzielnie. Odszkodowanie przyznaje się w przypadkach, gdy jego wartość wynosi co najmniej 16,00 zł dla jednej osoby, przy czym wartość ta nie może przekroczyć 50% ceny biletu - czytamy na stronie przewoźnika PKP.

Jeśli więc spotkała lub spotka cię taka sytuacja, wystarczy, że wypełnisz formularz na stronie internetowej przewoźnika, a rekompensata w przeciągu kilku tygodni z pewnością trafi na twoje konto bankowe.

Quiz geograficzny. Rozpoznasz dworzec PKP po zdjęciu i podpowiedzi? Sprawdź się! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Stolica województwa zachodniopomorskiego Koszalin Szczecin Dąbie Szczecin Główny Dalej