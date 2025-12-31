Mława sparaliżowana przez śnieg! Karambol na S7 i lawina aut w rowach. Jest komunikat policji

Mława. Karambol na S7, jedna osoba w szpitalu. Komunikat policji

We wtorek, 30 grudnia, około godziny 14 na trasie S7 w miejscowości Wiśniewo doszło do poważnej kolizji z udziałem aż czterech pojazdów. Jak wstępnie ustalili policjanci, przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości i niezachowanie bezpiecznej odległości przez kierującego lawetą marki MAN, 42-letniego mieszkańca powiatu warszawskiego.

„Kierujący lawetą nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu. W wyniku tego uderzył w samochód marki Ford, a następnie w tył pojazdu marki Volvo, którym kierowała 60-letnia kobieta” – relacjonuje mł. asp. Aleksandra Bardońska z KPP Mława.

W wyniku karambolu ranna została 60-letnia kierująca volvo, która została przetransportowana do szpitala w Mławie. Na szczęście, obrażenia kobiety okazały się niegroźne i zostały zakwalifikowane jako poniżej 7 dni. W zdarzeniu brał również udział czwarty pojazd – Infiniti, kierowany przez 45-letniego mężczyznę. Okoliczności kolizji są wyjaśniane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Potężny atak zimy w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Apel policji: Zdejmij nogę z gazu i zachowaj ostrożność!

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Mundurowi przypominają o kilku podstawowych zasadach, które mogą pomóc uniknąć niebezpiecznych sytuacji:

Dostosuj prędkość do panujących warunków na drodze.

Zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu.

Unikaj gwałtownych manewrów.

Upewnij się, że pojazd jest odpowiednio przygotowany do jazdy.

W miarę możliwości odłóż podróż lub wybierz alternatywną trasę.

„Przypominamy, że nadmierna prędkość i brak ostrożności w trudnych warunkach drogowych znacząco zwiększają ryzyko kolizji i wypadków” – podkreśla mł. asp. Aleksandra Bardońska z KPP Mława.

Policja apeluje również o to, by przed wyjazdem sprawdzić stan techniczny pojazdu, a także upewnić się, że ma się odpowiednie opony zimowe. Warto również pamiętać o odśnieżeniu samochodu przed wyruszeniem w trasę.