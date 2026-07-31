Szok! 18-latek przewoził Fiatem pasażera siedzącego na pniu drzewa!

Radom. 18-latek łamał przepisy

Niecodzienna sytuacja miała miejsce w środę, 29 lipca. Radomscy policjanci, pełniąc służbę na terenie miasta, zwrócili uwagę na Fiata jadącego ul. Wojska Polskiego. Kierowca nie zastosował się do zakazu zawracania i nie korzystał z pasów bezpieczeństwa. Natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą osobówki siedział 18-latek. Wiózł on pasażera, który również zwrócił uwagę mundurowych.

„Polak potrafi”, czyli pomysłowość, która nie zna granic

W przypadku tej historii na miejscu będzie powiedzenie, że „Polak potrafi”. Ten popularny zwrot oznaczający spryt, zaradność oraz zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wymyślono w czasach PRL jako oficjalny slogan propagandowy mający motywować do pracy. Z czasem zaczął jednak być używany żartobliwie lub z dystansem do opisywania prowizorycznych napraw i kombinowania.

I z takim właśnie kombinowaniem i prowizorką, spotkali się radomscy policjanci podczas środowej kontroli. Przecierali oczy ze zdumienia, gdy zobaczyli, na czym sieci pasażer niewielkiego Fiata.

- Okazało się, że wymontowany jest fotel samochodowy, a pasażer siedzi na pniu drzewa i też nie korzysta z pasów bezpieczeństwa - przekazała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Zarówno kierowca Fiata, jak i jego pasażer, zostali ukarani mandatami karnymi. Funkcjonariusze zatrzymali również dowód rejestracyjny od pojazdu.

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