Nowe loty z Modlina do świętego miasta Hiszpanii. Wiemy, kiedy wystartuje pierwszy samolot

Nowe połączenie z Warszawy-Modlina

Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu: we wtorki i soboty. To oznacza, że podróżni nie będą już musieli lecieć z przesiadką. Do tej pory z Polski do Santiago de Compostela można było dostać się między innymi przez Amsterdam, Zurych czy Frankfurt.

Przewoźnik podkreśla, że nowe połączenie to kolejny krok w rozwoju jego siatki połączeń w Polsce. Ma też wzmocnić obecność Wizz Aira na Lotnisku Warszawa-Modlin.

Miasto pielgrzymów i atrakcji turystycznych

Santiago de Compostela to jedno z najsłynniejszych miast w Hiszpanii i stolica regionu Galicja. Najbardziej znane jest z imponującej katedry, do której od setek lat przybywają pielgrzymi z całego świata. To właśnie tutaj kończy się słynny Szlak św. Jakuba, uznawany za jedną z najważniejszych tras pielgrzymkowych w Europie. Zabytkowe centrum miasta znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i przyciąga turystów wyjątkową atmosferą oraz historyczną architekturą.

Santiago de Compostela to jednak nie tylko miejsce pielgrzymek. Miasto zachwyca klimatycznymi uliczkami, kamiennymi placami i licznymi kawiarniami oraz restauracjami, w których można spróbować tradycyjnych dań kuchni galicyjskiej. To popularny kierunek zarówno dla osób szukających zabytków i historii, jak i dla tych, którzy chcą poznać północną część Hiszpanii oraz poczuć spokojniejszy, mniej zatłoczony klimat niż w najbardziej obleganych kurortach.

Rozwój Wizz Aira w Polsce

Wizz Air działa w Polsce od 2004 roku. W tym czasie przewiózł już ponad 139 milionów pasażerów. Z naszego kraju lata na 248 trasach do 33 państw. W polskich bazach stacjonują 43 samoloty tej linii.

Firma ma za sobą także bardzo dobry rok. W ubiegłym roku z usług Wizz Aira skorzystało 68,6 miliona pasażerów. To o 9,4 procent więcej niż rok wcześniej. Jeszcze większy wzrost widać na polskim rynku. Lotami do i z Polski podróżowało ponad 14,5 miliona osób. To wynik lepszy o 20,4 procent rok do roku.

Wizz Air należy do największych przewoźników działających w Polsce. Linia dysponuje flotą 269 samolotów z rodziny Airbus A320 i A321. Spółka jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Lotnisko Warszawa-Modlin znajduje się około 37 kilometrów od centrum stolicy. Leży w pobliżu drogi ekspresowej S7 oraz linii kolejowej Warszawa–Modlin. Port obsługuje między innymi regularne loty Ryanaira i Wizz Aira. Od grudnia do listy kierunków dołączy także Santiago de Compostela, a pasażerowie zyskają nowe bezpośrednie połączenie do Hiszpanii.