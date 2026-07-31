Tragiczny wzrost liczby ofiar w Japonii. Nowe dane po potężnym trzęsieniu ziemi

Wzrost liczby ofiar

Poprzedni bilans mówił o 30 zabitych, jednak najnowsze dane wskazują już na 35 ofiar śmiertelnych. Wśród nich znajduje się osoba, której związek śmierci z kataklizmem jest jeszcze ustalany. To kolejny dowód na skalę tragedii, która dotknęła region.

Najwięcej osób – aż 20 – zginęło w mieście Yatsushiro. Dziewięć z nich to pracownicy fabryki papieru Nippon Paper, gdzie w wyniku wstrząsów zawalił się komin. Służby ratunkowe zakończyły już działania w tym miejscu.

Eksplozja w centrum handlowym

Kolejne dramatyczne doniesienia napłynęły z miasta Kashima, gdzie w centrum handlowym Aeon Mall Kumamoto doszło do potężnej eksplozji. Zginęło tam siedem osób, wszyscy byli pracownikami obiektu. Zarząd sieci potwierdził kontakt z pozostałą częścią załogi, jednak policja i straż pożarna nadal przeszukują zgliszcza, by wykluczyć obecność innych osób.

Tysiące ludzi w ośrodkach ewakuacyjnych

Warunki życia ocalałych są dramatyczne. W 390 ośrodkach ewakuacji przebywa ponad 9 tys. osób, które dodatkowo muszą zmagać się z falą upałów.

Skala zniszczeń infrastruktury jest ogromna:

80 tys. gospodarstw nie ma dostępu do bieżącej wody,

ponad 5 tys. wciąż pozostaje bez prądu,

brakuje benzyny, co powoduje gigantyczne kolejki na nielicznych czynnych stacjach,

uszkodzonych zostało 66 placówek medycznych.

Zniszczone budynki i dramat mieszkańców Hikawy

W liczącej niewiele ponad 10 tys. mieszkańców Hikawie, gdzie odnotowano najwyższy – siódmy stopień intensywności sejsmicznej – uszkodzonych zostało niemal 880 budynków. Aż 125 domów uległo całkowitemu zniszczeniu. Mieszkańcy mówią o „krajobrazie jak po wojnie”.

Transport wraca powoli do życia

Stopniowo przywracany jest transport publiczny. Wznowiono m.in. ograniczone kursowanie pociągów Kyushu Shinkansen, choć pełne funkcjonowanie sieci może potrwać tygodnie.

Setki wstrząsów wtórnych i ostrzeżenia meteorologów

Japońska Agencja Meteorologiczna odnotowała już prawie 300 wstrząsów wtórnych. Eksperci ostrzegają, że w najbliższych dniach mogą wystąpić kolejne silne zjawiska sejsmiczne. Japonia, leżąca na styku czterech płyt tektonicznych, jest jednym z najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi krajów świata.

Prefektura Kumamoto pamięta podobną tragedię – w 2016 roku dwa niszczycielskie wstrząsy zabiły tam 273 osoby, a ponad 2,8 tys. zostało rannych.

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