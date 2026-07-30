Babcia potrąciła wnuczkę na posesji. Śmigłowiec LPR zabrał dziecko do szpitala

ap
2026-07-30 22:46

Dramat rozegrał się  w Nowosielcu na Podkarpaciu. Półtoraroczna dziewczynka została potrącona na prywatnej posesji. Samochodem miała kierować babcia dziewczynki.

śmigłowiec LPR
Autor: Michal Jarmoluk/ Pixabay.com

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek 30 lipca, w miejscowości Nowosielec. Na terenie prywatnej posesji zostało potracone dziecko. 

 - Na terenie prywatnej posesji doszło do potrącenia półtorarocznego dziecka. W momencie tego zdarzenia [pojazdem] kierowała kobieta, która jest krewną tej dziewczynki - poinformował oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nisku, starszy aspirant Rafał Puzio, w rozmowie z Gazeta.pl.

Jak ustaliła stacja wPolsce24  samochodem miała kierować babcia dziewczynki. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Stan dziewczynki nie jest znany.

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