Pogoda w Rzeszowie: 31 lipca - 2 sierpnia

Weekend w Rzeszowie rozpocznie się pod znakiem bardzo wysokich temperatur i słonecznej pogody. Jednak ostatni dzień przyniesie ze sobą odczuwalne załamanie aury, które zakończy falę upałów. Różnice między sobotą a niedzielą będą wyraźnie odczuwalne.

Piątek i sobota pod znakiem upału

Już piątek, 31 lipca, zapowiada się w Rzeszowie na wyjątkowo gorący dzień. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 35 stopni Celsjusza, a noc przyniesie tylko niewielkie wytchnienie z temperaturą około 18 stopni. Pogodę kształtować będzie bezchmurne niebo, a wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota, 1 sierpnia, będzie kulminacyjnym momentem upałów w ten weekend. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 36 stopni, co czyni ten dzień najcieplejszym w prognozowanym okresie. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale nie przyniesie ono opadów. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s. Noc z soboty na niedzielę również będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 23 stopni.

Niedziela przyniesie ochłodzenie i deszcz

Ostatni dzień weekendu, 2 sierpnia, przyniesie w Rzeszowie gwałtowną zmianę aury. Po dwóch upalnych dniach nadejdzie wyraźne ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie do około 32 stopni, co i tak jest wartością wysoką, ale odczuwalnie niższą niż w sobotę. Co więcej, na niebie zagoszczą chmury deszczowe, z których prognozowane są słabe opady. Wiatr uspokoi się i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Piątkowa i sobotnia aura będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, jednak przy tak wysokich temperaturach warto szukać ochłody i cienia. To doskonały czas na wypoczynek w parkach lub w pobliżu wody. Wysokie temperatury zachęcają również do spędzania wieczorów w ogródkach restauracyjnych. Z kolei deszczowa i chłodniejsza niedziela może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych, wizyty w kinie czy spędzenia spokojnego popołudnia w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather