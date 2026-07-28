Jest decyzja sądu po ataku nożem w Stalowej Woli. 15-latek z poważnymi zarzutami

15-latek trafił do policyjnej izby dziecka.

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym pobycie w schronisku dla nieletnich.

Nastolatek odpowie za uszkodzenie ciała 16-latka i posiadanie narkotyków.

Atak nożem na 16-latka. Jest decyzja sądu

Jak przekazał Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, już 24 lipca wszczęto postępowanie w celu ustalenia, czy 15-latek dopuścił się zarzucanych mu czynów. Sprawa dotyczy uszkodzenia ciała 16-letniego chłopca oraz posiadania środków odurzających. Trzy dni później, podczas posiedzenia z udziałem nieletniego, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka tymczasowego. Zapadła decyzja o umieszczeniu nastolatka na okres trzech miesięcy w schronisku dla nieletnich.

Ponieważ nie było jeszcze wyznaczonego miejsca w placówce, sąd zdecydował również o jego umieszczeniu w policyjnej izbie dziecka. We wtorek, 28 lipca, chłopak został tam przewieziony i będzie oczekiwał na transport do schroniska.

To dopiero początek postępowania

Choć decyzja o izolacji nastolatka już zapadła, postępowanie jest wczesnym etapie. Przed sądem jeszcze wiele czynności, które będą miały wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie. Sędziowie muszą przesłuchać świadków zdarzenia, przeanalizować zgromadzone dowody oraz zapoznać się z wywiadem środowiskowym dotyczącym 15-latka. Konieczne będzie również wysłuchanie jego rodziców oraz uzyskanie opinii psychologicznej przygotowanej przez specjalistów ze schroniska dla nieletnich. Dopiero po zakończeniu wszystkich tych czynności sąd zdecyduje, jakie środki wychowawcze lub poprawcze zostaną zastosowane wobec nastolatka.

Źródło: Radio ESKA