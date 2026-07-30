Jeszcze w sierpniu musisz porządnie wymieszać i spryskać bukszpan. Zabójczo skuteczny oprysk na powracającą ćmę bukszpanową. Zabije larwy i uratuje krzew przed zimą

Inwazyjna ćma bukszpanowa z Azji, pozbawiona naturalnych wrogów, od 2012 roku sieje spustoszenie w polskich ogrodach.

Żarłoczne larwy błyskawicznie niszczą bukszpany, a ich inwazję rozpoznasz po charakterystycznej sieci i szybkim obumieraniu roślin.

Odkryj skuteczne metody zwalczania – od domowych sposobów po ekologiczne opryski – i uratuj swój ogród przed całkowitą zagładą.

Ćma bukszpanowa to koszmar wszystkich ogrodników. W Polsce szkodnik ten pojawił się stosunkowo niedawno ponieważ dopiero w okolicy roku 2012. Do Europy przywędrował z Azji, najpewniej podczas transportu. W Azji populacja ćmy bukszpanowej regulowana jest poprzez naturalnych drapieżników, których w Europie nie ma. W efekcie na Starym Kontynencie ćma bukszpanowa zaczęła się bardzo szybko namnażać i przenosić.

Jak rozpoznać atak ćmy bukszpanowej?

Ćma bukszpanowa to niewielkie motyle, które żerują wokół korony krzewów. Jak sama nazwa wskazuje najczęściej atakują bukszpan, ale może je znaleźć także w trzmielinie czy ostrokrzewach. Największym zagrożeniem są larwy, które wylęgają się nawet kilka razy do roku. Ciepłe lato sprzyja szybszego i bardziej obfitemu pojawieniu się ćmy bukszpanowej. Larwy są niewielkie, najczęściej mają kilka milimetrów długości i jasno ciało, na którym pojawiają się podłużne pasy oraz kropki. Żywią się one blaszkami liści oraz pędami. W efekcie larwy ćmy bukszpanowej bardzo szybko niszczą rośliny i prowadzą do ich obumierania. Jedną z charakterystycznych cech, że roślina została zaatakowana przez te szkodniki jest pajęczyno podobna sieć pojawiająca się wokół pędów. Bywa jednak, że na pierwszy rzut oka jest ona nie widoczna i zlokalizowana wgłębi korony krzewu.

Zabójczo skuteczne opryski na ćme bukszpanową. Kiedy sięgać po ekologiczne sposoby?

Ćma bukszpanowa to wyjątkowo trudny przeciwnik, który może nawracać nawet kilka razy do roku. Wile osób zastanawia się, czy stosowanie naturalnych metod jej zwalczania na sens. Specjaliści wskazują, że tego rodzaju sposoby mogą sprawdzić się na samym początku inwazji lub w przypadku bardzo małej kolonii. Wśród najpopularniejszych domowych metoda wymienia się oprysk z szarego mydła i sody oczyszczonej. Szare mydło pokrywa powłokę gąsienic i powoduje ich uduszenie się. Innym sposobem na niewielką inwazję ćmy bukszpanowej jest ręczne zbieranie larw.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z dużym atakiem szkodników lepiej jest sięgnąć po zaawansowane metody. Jednym z najpopularniejszych oprysków przeciwko ćmie bukszpanowej są bakterie Bacillus thuringiensis. Jest to jedna z najskuteczniejszych i jednocześnie najbardziej ekologicznych metod walki z tym inwazyjnym szkodnikiem. Bacillus thuringiensis to naturalnie występująca bakteria glebowa, która produkuje specyficzne białka (tzw. toksyny Bt). Kiedy gąsienice ćmy bukszpanowej zjedzą liście pokryte tymi białkami, toksyny aktywują się w ich układzie pokarmowym, paraliżując go i uniemożliwiając dalsze żerowanie. W efekcie gąsienice przestają jeść i giną w ciągu kilku dni. Co ważne, toksyny Bt są specyficzne dla larw motyli i są nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt domowych, ptaków, pszczół i innych owadów pożytecznych, co czyni tę metodę bezpieczną dla środowiska.

Preparat należy stosować w bezdeszczowy dzień, najlepiej wieczorem lub wcześnie rano, aby uniknąć szybkiego rozkładu toksyn przez promienie UV. Ważne jest dokładne pokrycie wszystkich części rośliny, zwłaszcza spodnich stron liści, gdzie gąsienice często żerują.

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