Trwa szczyt sezonu żerowania ćmy bukszpanowej. Ten domowy oprysk na bazie warzyw wytępi ćmę bukszpanowej co do jednej. Larwy spadną z krzaka w jedną noc

Inwazyjna ćma bukszpanowa z Azji od 2012 roku pustoszy ogrody, a jej żarłoczne larwy błyskawicznie niszczą bukszpany, doprowadzając je do obumarcia.

Nie zwlekaj z reakcją: poznaj proste domowe metody walki z tym szkodnikiem, zanim Twoje krzewy zostaną nieodwracalnie uszkodzone.

Odkryj, jak przygotować skuteczny oprysk i co zrobić, by Twoje rośliny szybko odzyskały witalność po inwazji!

Ćma bukszpanowa to gatunek szkodników, który przybył do Europy z Azji. Pojawił się on stosunkowo niedawno, a pierwsze osobniki były zauważalne w Polsce w roku 2012. Ćma bukszpanowa, jak sama nazwa wskazuje, najczęściej atakuje bukszpan, ale można ją znaleźć także na ostrokrzewach czy w trzmielinie. Dorosłe osobniki ćmy bukszpanowej przypominają motyle i są stosunkowo niegroźne. Ich głównym celem jest rozmnażania, a owady mogą składać jaja nawet 4 razy w ciągu jednego roku. Jak podaje serwis deccoria.pl najzdrożniejsze jest właśnie lipcowe pokolenie szkodników. To właśnie w tym miesiącu rodzi się ich najwięcej.

Największym zagrożeniem dla Twoich roślin są larwy. W ekspresowym tempie niszczą one całe rośliny doprowadzając do ich całkowitego obumarcia. Po ataku ćmy bukszpanowej krzewy wyglądają jakby uschły.

Jak pozbyć się ćmy bukszpanowej z ogrodu?

Jak w przypadku wielu innych szkodników całkowita eliminacja ćmy bukszpanowej nie jest łatwa. Ogrodnicy wskazują, że liczy się czas. Jeżeli zauważyłeś, że wokół bukszpanu latają motyle, a wewnątrz korony pojawiły się nitki przypominające pajęczynę, reaguj błyskawicznie. W przypadku niewielkiej inwazji możesz wypróbować domowe metody. Ogrodnicy na ćmę bukszpanową najczęściej polecają płyn do naczyń i sodę oczyszczoną. Składniki aktywne z tych środków dostają się do układu pokarmowego szkodników i powodują ich śmierć. Aby przygotować oprysk z sody oczyszczonej i płynu do naczyń wystarczy, że wymieszasz te składniki z wodą. Na 5 litrów wody przygotuj pół szklanki płynu do naczyń oraz 3 opakowania sody oczyszczonej. Całość dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Wczesnym rankiem wykonaj oprysk. Po kilku godzinach osobniki ćmy bukszpanowej zaczną martwe spadać z roślin. Zbierz je i zniszcz. Oprysk powtarzaj regularnie co kilka tygodni.

Jednym z największych błędów popełnianych podczas eliminacji ćmy bukszpanowej jest stosowanie oprysków odstraszających. Jeżeli już doszło do inwazji na niewiele się one zdadzą. Należy wtedy stosować preparaty kontaktowe, które działają bezpośrednio na gąsienice i porażają je podczas żerowania. Wśród najskuteczniejszych, kupnych preparatów na ćmę bukszpanową wymienia się te, które zawierają bakterie Bacillus thuringiensis. To najsilniejszy, naturalny wróg wielu szkodników. Bakteria ta zasiedla przewody pokarmowe szkodników poprzez przyłączenie się do białek receptorowych na powierzchni komórek jelitowych owadów. Tam wytwarzane są białka toksyczne dla gąsienic. Zaatakowane w ten sposób szkodni umierają w ciągu maksymalnie 3 dób. Bacillus thuringiensis jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Wybierając kupny oprysk na mszyce upewnij się, czy w składzie jest właśnie bakteria Bacillus thuringiensis.

Jak uratować krzew po ataku ćmy bukszpanowej?

Precyzyjnie przytnij wszystkie uszkodzone i uschnięte pędy, pamiętając o dezynfekcji narzędzi. Po usunięciu szkodników i uszkodzeń, zastosuj odpowiedni środek owadobójczy, a następnie wspomóż roślinę, podlewając ją i dostarczając odpowiednich składników odżywczych, aby pomóc jej w regeneracji. Regularne monitorowanie w kolejnych tygodniach jest niezbędne, aby upewnić się, że inwazja nie powróci.

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