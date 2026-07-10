Kuchenny odpad to ratunek dla jeżyn. Po tej odżywce obrodzą jak nigdy

KLJU
2026-07-10 10:12

Jeżyny to jedne z najchętniej uprawianych owoców w naszych ogrodach, cenione za smak i wszechstronne zastosowanie w kuchni. Choć nie są bardzo wymagające, warto odpowiednio o nie zadbać, by latem cieszyć się obfitymi zbiorami. Okazuje się, że świetny nawóz przygotujesz z popularnego kuchennego odpadu.

Dojrzałe, ciemne jeżyny na krzewie w ogrodzie. O ekologicznym nawożeniu z obierek bananów przeczytasz na SE.
Autor: wirestock/ Freepik.com
  • Aby jeżyny obficie owocowały, krzewy potrzebują odpowiedniego wzmocnienia.
  • Nie wydawaj fortuny na sklepowe nawozy - istnieje genialny, darmowy sposób na wzmocnienie krzewów, wykorzystujący popularny odpad kuchenny.
  • Sprawdź, jak w prostych krokach przygotować naturalną odżywkę, która zapewni twoim jeżynom wszystko, czego potrzebują do obfitego owocowania.

Jeżyny stanowią prawdziwy skarb na działce, a ich odpowiednia pielęgnacja wcale nie wymaga użycia skomplikowanych preparatów chemicznych. Do nawożenia tych owocowych krzewów w zupełności wystarczy łatwo dostępny produkt, który na ogół po prostu wyrzucamy do kosza. W zaledwie kilka chwil stworzysz odżywkę dostarczającą roślinie niezbędnych substancji, dzięki którym zbierzesz całe mnóstwo soczystych owoców.

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Owoce jagodowe - dlaczego warto je jeść?

Ciemne owoce jeżyn kryją w sobie bogactwo substancji korzystnych dla naszego zdrowia, w tym przede wszystkim witaminę C wspierającą naturalną odporność oraz witaminę K niezbędną do prawidłowego krzepnięcia krwi i mocnych kości. Owoce te obfitują także w regulujący trawienie błonnik oraz silne przeciwutleniacze, w tym antocyjany, które skutecznie walczą z wolnymi rodnikami. Włączenie jeżyn do codziennego jadłospisu wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego i ułatwia kontrolowanie poziomu glukozy we krwi. Żeby jednak cieszyć się tak zdrowymi plonami wprost z własnego ogrodu, musisz zadbać o kondycję krzewów, sięgając po proste domowe rozwiązania.

Zalej wodą i podlewaj jeżyny, a owoców będzie bezliku

Doskonałym sposobem na zasilenie krzewów owocowych jest wykorzystanie zwykłych skórek od bananów, które zazwyczaj trafiają prosto do śmietnika. Ten kuchenny odpad stanowi prawdziwą bombę potasową, wzbogaconą dodatkowo o cenne dla roślin fosfor i wapń. Obecność potasu stymuluje wzrost krzewów oraz znacząco ułatwia proces zawiązywania i prawidłowego dojrzewania owoców, co czyni go idealnym nawozem dla jeżyn.

Proces sporządzania bananowego nawozu nie należy do skomplikowanych i poradzi z nim sobie nawet początkujący ogrodnik. Wystarczy rozdrobnić skórki z jednego lub dwóch owoców, umieścić je w naczyniu, wlać około litra wody i pozostawić na dobę lub dwie w zacisznym miejscu. Gdy mikstura dojrzeje, wystarczy ją tylko przecedzić i obficie podlać ziemię wokół korzeni krzewów. Aby uzyskać zadowalające efekty w postaci wysypu jeżyn, zabieg należy powtarzać co dwa, ewentualnie trzy tygodnie, głównie w okresie silnego wzrostu i kwitnienia, co pozwoli w prosty i w pełni ekologiczny sposób odżywić rośliny.

Jeżyny
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JEŻYNA