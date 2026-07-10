Zamiast na włosy włóż to do pralki i nastaw pranie. Pozbędziesz się uciążliwego problemu, a ciuchów po praniu w końcu nie trzeba będzie doczyszczać ręcznie

Sierść zwierząt na ubraniach to zmora każdego właściciela, a zwykłe pranie w pralce często pogarsza problem, zamiast go rozwiązać.

Istnieją proste, domowe triki, takie jak użycie gumowych rękawic czy wałków z rzepami, które skutecznie zbiorą włosy już podczas cyklu prania.

Odkryj genialny, tani sposób z octem – jego antystatyczne właściwości sprawią, że Twoje ubrania będą idealnie czyste, bez śladu sierści, a pralka wolna od jej osadów!

Jak pozbyć się sierści zwierząt podczas prania w pralce?

Wszyscy posiadacze zwierząt domowych wiedzą, jak wielkim problemem jest sierść. Nawet najbardziej regularne wczesywanie psów i kotów nie sprawia, że sierści nie ma praktycznie wszędzie. Największym utrapieniem jest sierść na ubraniach. Wiele osób popełnia podstawowy błąd i pierze zakłaczone ubrania w pralce bez żadnych dodatków. Sama pralki nie usunie sierści z ciuchów. Może natomiast sprawić, że zacznie się ona zbrylać i zbierać w zakamarkach pralki. Nie znaczy to jednak, że nie ma sposobów na to, aby pozbyć się sierści z ubrań podczas prania w pralce.

Wiele osób posiadających zwierzęta domowe poleca mniej lub bardziej interesujące triki. Jednym z nich jest włożenie gumowej rękawicy do bębna pralki. Jej porowata powierzchnia zbiera sierść podczas prania i usuwa ją z tkanin. Innym sposobem są zwykłe wałki do włosów. Ważne, aby były to wałki samonośne, z rzepami. Do bębna pralki włóż kilka takich wałków i nastaw prania. Rzepy zbiorą sierść i włosy. Dzięki temu ciuchy po praniu będą czyste i nie trzeba będzie ich ręcznie doczyszczać.

Przepis na domowy płyn antystatyczny. Wlej i zapomnij i sierści

Najprostszym sposobem na sierść podczas prania jest octem. Ma on silnie właściwości antystatyczne, dzięki czemu rewelacyjnie pozbywa się sierści z ubrań. Dodatkowo ocet jest bardzo polecany do prania, jako substytut płynów do płukania. Ma działanie antybakteryjne, zmiękcza wodę i przeciwdziała osadzaniu się kamienia, a także niweluje brzydkie zapachy, a w tym pot i stęchliznę. Sierść zwierząt, podobnie jak wiele tkanin syntetycznych, ma tendencję do elektryzowania się, co sprawia, że mocno przylega do ubrań. Kwas octowy zawarty w occie neutralizuje ładunki elektrostatyczne, zmniejszając przyczepność włosów do tkanin. Dodatkowo, ocet pomaga rozluźnić włókna materiału, co ułatwia wypłukiwanie sierści podczas cyklu płukania.

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