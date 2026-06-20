Wrzuć do pralki ręczniki, by nie pachniały jak śmietniki! Dolej płynu dwie kropelki, a puszysty będzie każdy, wielki! Sposób na pranie ręczników

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-20 5:13

Jak prać ręczniki, aby pozostawały mięciutkie i nie śmierdziały stęchlizną? Okazuje się, że najlepszym sprzymierzeńcem podczas prania ręczników są domowe sposoby. Już nasze babki wiedziały, że kluczem do sukcesu wcale nie są dziesiątki różnych detergentów, a ten domowy płyn. I wcale nie mówimy o occie. Wlej pół szklanki tego płynu do bębna pralki i nastaw pranie ręczników. Wyjmiesz ręczniki czyste, pachnące i mięciutkie.

Kobieta z zamkniętymi oczami wącha świeżo wyprany, biały ręcznik, trzymając go w dłoniach, obok niej kosz z ręcznikami i stosik złożonych ręczników, co ilustruje artykuł o domowych sposobach prania ręczników, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock
  • Chemiczne płyny do płukania to przeszłość! Odkryj domowe sposoby, by Twoje ręczniki były nie tylko miękkie, ale i bezpieczne dla skóry.
  • Wystarczy zaledwie pół szklanki pewnego płynu, aby białe ręczniki odzyskały aksamitną miękkość, lśniącą biel i świeży zapach po każdym praniu.
  • Sprawdź, jaki to cudowny środek i jak łatwo zastąpić chemię, by cieszyć się idealnie miękkimi i pachnącymi ręcznikami każdego dnia!

Już pół szklanki tego płynu sprawi, że ręczniki po praniu będą mięciutkie i pachnące

Pranie ręczników domowymi sposobami zyskuje na popularności. Coraz więcej osób świadomie rezygnuje z kupnej chemii na rzecz domowych sposobów. W przypadku prania warto podkreślić, że eksperci rekomendują, aby nie rezygnować całkowicie z proszków lub płynów do prania. Tylko one najlepiej usuwają tłuste i uciążliwe plamy. Do prania ręczników warto sięgać po delikatne, antyalergiczne detergenty. Specjaliści wskazują natomiast, że domowymi metodami możemy z powodzeniem zastąpić płyny do zmiękczania tkanin. Chemiczne płyny do płukania mogą powodować podrażnienia skóry, a także reakcje alergicznie. Dodatkowo w przypadku prania ręczników mogą wyrządzać więcej szkody niż pożytku. Płyny do płukania oblepiają włókna tkanin prowadząc do ich sztywnienia. W efekcie ręczniki stają się bardziej szorstkie oraz mniej chłonne. 

Nasze babki doskonale znały się na domowych sposobach prania. Wiedziały, co dodawać i w jakim celu. Najpopularniejszym środkiem do prania ręczników był oczywiście ocet. Ten wodny roztwór kwasu octowego doskonale zmiękcza tkaniny, usuwa brzydkie zapachy oraz działa antybakteryjnie. W przypadku prania białych ręczników jest jeszcze jeden płyn, który sprawdzi się tak samo dobrze. Mowa o wodzie utlenionej. Do prania ręczników działa ona niczym naturalny wybielacz i odplamiacz. Świetnie sprawdzi się do prania starych, pożółkłych ręczników, którym chcesz przywrócić oryginalną biel. Dodatkowo woda utleniona, podobnie jak ocet, działa antybakteryjnie, dziek czemu usuwa brzydkie zapachy i wspomaga detergent podczas wywabiania trudnych plam, takich jak krew. Stosowanie wody utlenionej do prania ręczników jest banalnie proste. Wystarczy, że około pół szklanki płynu wlejesz bezpośrednio do bębna pralki i nastawisz klasyczne pranie. 

Domowy sposób na pranie kolorowych ręczników

Woda utleniona to prawdziwy game changer prania ręczników. Nie sprawdzi się ona jednak w przypadku kolorowych ręczników. Z uwagi na jej wybielające właściwości może spowodować wyblakłe plamy na kolorowych materiałach. Do kolorowych ręczników polecana jest zwykła sól kuchenna. Już 3 łyżki stołowe dodane do bębna pralki sprawią, że kolorowe tkaniny przestaną blaknąć i przez długi czas zachowają intensywny kolor. 

Przeczytaj także:
Odmierz 2 łyżki i wsyp między brudne oraz szorstkie ręczniki. Za ten patent na …
Jak to wyczyścić?
Galeria zdjęć 9
Wymarzona łazienka Polaków | Webinar: Jak zaplanować niedużą łazienkę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRANIE RĘCZNIKÓW
jak prać ręczniki
RĘCZNIKI