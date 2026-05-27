Zamiast do gara wsyp do pralki. Nastaw pranie ręczników, a wyjmiesz materiał miękki jak chmurka i czysty jak łza. Sposób na pranie ręczników bez chemii

Dodaj 3 łyżki do prania ręczników. Będą pachnące i mięciutkie, niczym chmurka

Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na pranie ręczników. Tego rodzaju metody stanowią świetne uzupełnienie klasycznych detergentów. Wiele mówi się, że ręczniki można prać z dodatkiem octu. To stara i znana metoda, która pozwala zmiękczać tkaniny i wywabia brzydkie zapachy. Ocet do prania ręczników najlepiej dodawać na ostatnią fazę cyklu, czyli wlewać do komory na płyn do płukania. Niewielka ilość octu nie tylko zmiękczy prane materiały, ale również zadziała ochronnie na pralkę. Ocet przeciwdziała bowiem osadzaniu się kamienia z wody. Inną metodą na ekologiczne pranie ręczników jest dodatek sody oczyszczonej. Podobnie jak w przypadku octu, soda oczyszczona stosowana jest od lat. Wystarczy, że kilka łyżek sody oczyszczonej wsypiesz bezpośrednio do bębna pralki. Soda oczyszczona działa przeciwbakteryjnie i wybielająco. Rewelacyjnie nadaje się do prania pożółkłych ręczników. Usuwa stare zabrudzenia i odświeża tkaniny.

Nieco mniej znają metodą na domowe pranie ręczników jest sól kuchenna. Ta popularna przyprawa bardzo dobrze sprawdzi się do prania kolorowych ręczników. Dodatek soli chroni kolory i wywabia plamy. Dodatkowo sól kuchenna, podobnie jak ocet oraz soda oczyszczona usuwa brzydkie zapachy i zmiękcza tkaniny. Sól kuchenną do prania ręczników możesz dodawać podobnie jak sodę oczyszczoną, czyli wsypać około 3 łyżki przyprawy bezpośrednio do bębna pralki.

Pamiętaj, że w przypadku bardzo brudnych i poplamionych ręczników niezbędne jest użycie klasycznego detergentu. Z tłustymi plamami najlepiej poradzi sobie zwykły detergent, taki jak proszek lub płyn do prania.

Jak prać ręczniki w pralce?

Pranie ręczników w pralce to prosta czynność, która zapewnia im czystość i świeżość. Przede wszystkim posortuj ręczniki według kolorów, oddzielając białe od kolorowych, aby uniknąć zafarbowania. Włóż ręczniki do bębna pralki, pamiętając, aby nie przeładowywać urządzenia – ręczniki potrzebują przestrzeni, by dobrze się wyprać. Następnie dodaj odpowiednią ilość detergentu do przeznaczonej komory, kierując się zaleceniami producenta. Wybierz program do bawełny i odpowiednią temperaturę, na przykład 60°C dla białych ręczników, a 40°C dla kolorowych. Po zakończeniu cyklu prania, wyjmij ręczniki i rozwiesić je do wysuszenia, najlepiej na świeżym powietrzu.

