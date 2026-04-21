W końcu wyjaśniło się, jak często powinniśmy prać ręczniki. Zdecydowanie częściej niż zwykle. Mikrobiolog wskazał konkretne dni

Regularne pranie ręczników jest kluczowe dla higieny i zdrowia, zapobiegając namnażaniu się bakterii.

Wilgotne środowisko ręczników sprzyja rozwojowi drobnoustrojów, co może negatywnie wpływać na skórę.

Zastanawiasz się, jak prać ręczniki, by były higienicznie czyste i przyjemnie puszyste?

Odkryj skuteczne metody prania, które zapewnią Twoim ręcznikom świeżość i miękkość!

Jak często powinno się prać ręczniki?

Regularne i częste zmienianie ręczników zarówno w łazience jest niezwykle ważne w utrzymaniu higieny i zdrowia wszystkich domowników. To właśnie na ręcznikach gromadzą się resztki naskórka, przeróżne bakterie, grzyby czy alergeny, którym wilgotne środowisko zdecydowanie sprzyja w namnażaniu się. To z kolei może negatywnie odbić się na naszym zdrowiu i stanie naszej skóry. Poza tym brudny i brzydko pachnący ręcznik raczej nie spełnia w pełni swojej roli. W takim razie jak często powinno się prać ręczniki, aby były higienicznie czyste? Philip Tierno, mikrobiolog z New York University School of Medicine zauważa, że ręczniki powinno prać się co trzy lub cztery użycia, przy założeniu, że te za każdym razem zostaną dobrze wysuszone. Co więcej, jego zdaniem ręczniki powieszone w pobliżu toalety stają się idealnym podłożem dla rozwoju drobnoustrojów. Patogeny mogą rozpraszać się w powietrzu, trafiając na ręcznik w momencie pozostawienia niezamkniętej pokrywy toalety podczas spłukiwania. A jak prać ręczniki, aby były higienicznie czyste? Tu warto trzymać się kilku zasad.

Pranie ręczników w pralce. Wybierz program, temperaturę oraz detergent

Jeśli chcemy, aby nasze ręczniki były higienicznie czyste, to powinniśmy je prać w temperaturze 40-60 stopni Celsjusza. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, z jakiego materiału jest wykonany ręcznik. Bawełniane ręczniki można prać w temperaturze 60 stopni, natomiast bambusowe czy welurowe w 40 stopniach. Zalecana temperatura prania jest zamieszczona na metce ręcznika i najlepiej sugerować się tą informacją, zanim wrzucimy go do pralki. Do prania najlepiej jest stosować proszek do prania, który dokładnie wyczyści wszelkie zabrudzenia i plamy.

Jak prać ręczniki, aby były puszyste?

Kolejną kwestią, o którą warto zadbać podczas prania ręczników w pralce jest zapewnienie im puszystości. W końcu chyba każdy przyzna, że wycieranie ciała miękkim ręcznikiem po kąpieli to czysta przyjemność. Niestety najczęściej wskutek wielokrotnego prania ręczniki stają się szorstkie i sztywne. Dzieje się tak przez jeden powszechny błąd, a mianowicie wlewanie do szuflady dużej ilości płynu zmiękczającego. Ten wbrew pozorom wcale nie pomaga w utrzymaniu miękkości naszych ręczników, a wręcz przeciwnie - oblepia włókna, które z czasem stają się szorstkie i mniej chłonne. Dlatego zdecydowanie lepiej jest zastąpić płyn do płukania 100 ml octu z dodatkiem 20 kropli olejku eterycznego. Taka mieszanka znakomicie oczyści włókna ręczników z resztek detergentów, dzięki czemu staną się one miękkie i pięknie pachnące.

8

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie