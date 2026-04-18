Dosyp do pralki 7 łyżek. Twoje poduszki odzyskają puszystość i zapach świeżości bez wizyty w pralni. Pranie poduszek w pralce

Dosyp do pralki 7 łyżek. Twoje poduszki odzyskają puszystość

Pranie poduszek warto robić raz na miesiąc, aby utrzymać je w higienicznej czystości i zapewnić sobie zdrowy sen. To właśnie w poduszkę wchłania się pot wydzielany przez nasze ciało podczas snu, a w efekcie powstają żółte plamy na poduszce, które ciężko usunąć podczas standardowego prania. Co więcej, z czasem wypełnienie poduszki ugniata się, przez co nie daje ona nam pełnego komfortu podczas snu. Dlatego warto pamiętać, aby raz na cztery tygodnie uprać je w pralce. A jak to zrobić? Wykorzystaj w tym sodę oczyszczoną, która doskonale usunie zabrudzenia z poduszki, plamy z potu i zneutralizuje nieprzyjemny zapach. Wystarczy wsypać do bębna około 7 łyżek sody, a do szuflady wlej płyn do prania. Poduszki będą nie tylko czyste, ale też puszyste i miękkie jak kiedyś.

Jak prać poduszki w pralce, aby były puszyste?

Dobrym sposobem, by poduszki nie straciły swojej objętości i miękkości, jest pranie ich w pralce z piłeczkami tenisowymi. Podczas prania będą one rozbijać poduszkę, dzięki czemu pozostanie ona puchata. Obroty nie powinny być wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Warto zrezygnować z proszku do prania na rzecz płynu do prania, a zamiast płynu zmiękczającego najlepiej jest dolać do przegrody w szufladzie ocet z dodatkiem 20 kropli olejku eterycznego.

Skuteczny sposób na usunięcie żółtych plam z poduszki

Żółte plamy, które widać na poduszce to najczęściej pot. Choć nie jest łatwo je usunąć, to na szczęście nie jest to niemożliwe. W ten sposób uratujesz poduszkę i nie będziesz musiała kupować nowej. Przygotuj gęstą pastę z sody oczyszczonej i nałóż ją na plamy na poduszce. Pozostaw na 2 godziny, usuń resztki pasty i upierz poduszki w pralce lub ręcznie. Plamy z potu znikną z poduszki na dobre, a ona będzie higienicznie czysta.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie