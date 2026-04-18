Groźny incydent w Libanie. Pocisk moździerzowy eksplodował tuż obok polskich żołnierzy!

Incydent w Libanie. Uszkodzone pojazdy polskich żołnierzy

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało w serwisie X, że w wyniku incydentu z udziałem żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL doszło do niewielkich uszkodzeń trzech pojazdów.

Podano również, że po zdarzeniu wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa, a realizacja konwojów została tymczasowo zawieszona. Jednocześnie podkreślono, że sytuacja w rejonie misji jest stale obserwowana, a działania prowadzone są we współpracy z dowództwem ONZ i partnerami międzynarodowymi.

- Bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników Polskich Kontyngentów Wojskowych pozostaje najwyższym priorytetem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych - zaznaczono we wpisie.

Francuski żołnierz poległ podczas ataku na UNIFIL. Hołd od Dowództwa Operacyjnego RSZ

Dowództwo Operacyjne oddało także hołd francuskiemu wojskowemu, który zginął w sobotę podczas wykonywania zadań w rejonie operacji. Wcześniej kondolencje rodzinie poległego starszego sierżanta Floriana Montorii złożył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Informację o śmierci żołnierza przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron.

- Starszy sierżant Florian Montorio z 17. Pułku Inżynierów Spadochronowych w Montauban zginął dziś rano w południowym Libanie podczas ataku na UNIFIL - przekazał na platformie X.

Napięcia w regionie i rola misji UNIFIL

W czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił wprowadzenie 10-dniowego zawieszenia broni w Libanie, które zostało uzgodnione z władzami Libanu i Izraela. Mimo tego izraelska armia poinformowała w sobotę o uderzeniu na bojowników Hezbollahu, którzy zbliżyli się do jej pozycji.

Siły Obronne Izraela zapewniły jednocześnie, że przeprowadzona operacja nie naruszyła warunków obowiązującego rozejmu.

Misja UNIFIL działa w południowym Libanie od 1978 roku i odpowiada za monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa wzdłuż granicy z Izraelem. Obecnie uczestniczy w niej około 10 tysięcy żołnierzy, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2026 roku.

Z informacji Dowództwa Operacyjnego wynika, że polski kontyngent może liczyć maksymalnie 250 żołnierzy, choć według danych z końca marca 2026 roku w misji bierze udział około 140 Polaków.

Polscy żołnierze operują w południowo-wschodniej części Sektora Zachodniego, przy granicy Libanu z Izraelem. Do ich głównych zadań należy ochrona ludności cywilnej, nadzór nad tzw. blue line oraz wspieranie władz Libanu w utrzymaniu bezpieczeństwa i stabilności zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie