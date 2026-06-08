Koniecznie w czerwcu rozsyp to wokół borówki amerykańskiej, a gałązki bedą uginały się od owoców. Po tym nawozie borówka amerykańska zaowocuje jak szalona

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-08 8:21

Czerwcowe nawożenie borówki amerykańskiej bezpośrednio wpływa na owocowanie. Sekretem pielęgnacji borówki amerykańskiej w ogrodzie jest odpowiednie podłoże. Bez tego nie ma zbiorów. Nie znaczy to, że borówki amerykańskiej rosną i owocują tylko na jednej glebie. Aby wspomóc krzewy w czerwcu nie zapomnij o nawożeniu. Ten ekologiczny nawóz dostarczy borówce amerykańskiej energii do wydawania owoców, a także pozytywnie wpłynie na podłoże.

Borówka amerykańska

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Autor: wholden/ Getty Images Jakie odmiany borówki amerykańskiej są najlepsze?
  • Czerwiec to kluczowy czas dla borówki amerykańskiej. Prawidłowe nawożenie jest niezbędne, by krzewy zawiązały owoce i dały obfite zbiory.
  • Eksperci polecają siarczan amonu – dostarcza on azot i siarkę, kluczowe dla intensywnego owocowania i utrzymania kwaśnego podłoża.
  • Sprawdź, jak prawidłowo aplikować ten nawóz, aby Twoje borówki obrodziły jak nigdy dotąd i latem cieszyły Cię koszami pełnymi słodkich owoców.

W czerwcu zasilaj tym borówkę amerykańską. Latem zbierzesz całe kosze owoców

Borówka amerykańska to prawdziwie polski krzew. Jesteśmy jednymi z liderów w uprawie borówki. To także krzew, który często wybierany jest do przydomowych ogródków oraz na działki. Nic w tym dziwnego, bowiem borówka amerykańska nie ma wysokich wymagań glebowych i jest stosunkowo łatwa w pielęgnacji. Sekretem obfitych zbiorów jest podłoże. Musi być one kwaśne o pH 3,5–4,5, a także próchnicze. Jeżeli gleba jest zasadowa to borówki nie będą owocowały. Zawsze przed posadzeniem krzewów sprawdzaj odczyn ziemi. Jeżeli jest zbyt zasadowa pamiętaj o azotowych nawozach, które dobrze zakwaszają. 

Czerwiec w uprawie borówki amerykańskiej to bardzo ważny miesiąc. To właśnie teraz krzew kończy kwitnienie i zaczyna zawiązywać pierwsze owoce. Potrzebuje do tego dużo energii oraz składników odżywczych. Ważne jest, aby w tym czasie dodatkowo nawozić krzew. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że w czerwcu najlepszym nawozem do borówki amerykańskiej jest siarczan amonu. Jest to wysokowydajny nawóz mineralny, który stanowi jedną z najczęściej stosowanych odżywek we współczesnym rolnictwie. Występuje on w dwóch formach - krystalicznej oraz granulowanej. Siarczan amonu stosowany w ogrodnictwie dostarcza roślinom przede wszystkim łatwo przyswajalny azot w formie amonowej, a także siarkę w formie siarczanowej. 

Stosowanie siarczanu amonu do nawożenia borówki amerykańskiej pomaga roślinie w spożytkowaniu energii na owocowanie, a także intensyfikuje plony i wpływa na smak owoców. Dodatkowo stanowi najlepszy sposób na utrzymanie odpowiedniego poziomu zakwaszenia gleby.

Jak stosować siarczan amonu do nawożenia borówki amerykańskiej?

Aplikację siarczanu amonu zazwyczaj przeprowadza się wczesną wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji, a następnie powtarza w mniejszych dawkach w maju lub czerwcu. Ważne jest, aby równomiernie rozsypać granulat wokół krzewu, w odległości około 20-30 cm od pnia, a następnie delikatnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby i obficie podlać. Dawkowanie zależy od wieku rośliny – młodsze krzewy potrzebują mniej nawozu (np. 15-20g), starsze i bardziej rozrośnięte (powyżej 3 lat) mogą otrzymać 30-40g na krzew w jednej dawce. Należy pamiętać, aby nie przekraczać zalecanych dawek, gdyż nadmiar nawozu może zaszkodzić korzeniom borówki.

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