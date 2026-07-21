Ugotuj i zrób to swojej usychającej paprotce w lipcu. Wspaniałe ją zazieleni i ujędrni jej opadające liście. Brązowe końcówki pożegnasz raz na zawsze. Pielęgnacja paproci latem

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-21 12:51

Latem liście paprotki doniczkowej mogą tracić swój wigor. Staja się oklapnięte, a ich końcówki usychają i brązowieją. Najczęstszą przyczyną słabej kondycji naszej rośliny jest jeden poważny błąd w jej pielęgnacji. Dlatego ugotuj już teraz i zrób to swojej usychającej paprotce. W lipcu powtarzaj ten zabieg kilkukrotnie, a wspaniale ją zazieleni i ujędrni jej liście.

Ręce osoby zraszającej liście paprotki wodą ze spryskiwacza. O pielęgnacji paproci latem przeczytasz na SE.
Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images Paprocie doniczkowe lubią nawet codzienne zraszanie wodą
  • Mimo że paprotka jest uznawana za łatwą w uprawie, lato stanowi dla niej wyzwanie, grożąc wysychaniem i brązowieniem liści.
  • Kluczem do jej bujnego wzrostu jest regularne i obfite podlewanie.
  • Odkryj precyzyjne zasady pielęgnacji, aby Twoja paprotka zachwycała intensywną zielenią i nie opadała nawet w największe upały.

Podlewanie paprotki latem. Jak to robić, aby nie usychała?

Paprotka domowa jest powszechnie uznawana za jedną z łatwiejszych do uprawy roślin doniczkowych. Choć nie jest wymagająca, to jednak konieczne jest dostosowania się do kilku istotnych zasad pielęgnacji paproci, aby przez cały rok cieszyła nasze oczy swoimi zielonymi, bujnymi liśćmi. Lato to dla paprotki okres intensywnego wzrostu, ale także czas, kiedy jest ona bardziej narażona na wysychanie i przegrzewanie. Wówczas jej liście mogą opadać, a ich końcówki brązowieją i usychają. Jak ratować taką słabnącą paprotkę? Kluczem do sukcesu jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności i zapewnienie jej warunków zbliżonych do naturalnych. Latem paprotka potrzebuje znacznie więcej wody. Podlewaj ją regularnie, gdy wierzchnia warstwa podłoża (około 1-2 cm) przeschnie. Oczywiście podlewaj roślinę obficie, aż woda zacznie wypływać z otworów drenażowych. Po około 15-20 minutach wylej nadmiar wody z podstawki, aby korzenie nie stały w wodzie. Kolejną kwestią jest zraszanie paprotki - częste i regularne. Jak to robić prawidłowo?

Ugotuj wodę i zraszaj paprotkę w lipcu. Wspaniałe ją zazieleni i ujędrni jej opadające liście

Zraszanie paprotki latem to bardzo ważną czynność pielęgnacyjna, która zapobiegnie usychaniu rośliny. Zraszanie należy przeprowadzać codzienne, a nawet dwa razy dziennie. Najlepiej robić to rano. Do zraszania używaj miękkiej, odstanej wody. Dlatego warto najpierw ugotować wodę i odstawić ją do ostygnięcia. Takim płynem opryskuj swoją roślinę, a pięknie się zazieleni i postawi swoje liście.

Pielęgnacja paprotki latem. Jak o nią dbać, aby bujnie rosła?

Paprotka lubi umiarkowanie mokrą glebę i średnią wilgotność powietrza. Powinno się ja podlewać 1-2 razy w tygodniu. Pamiętajmy także, że to roślina, która najlepiej czuje się w miejscach z rozproszonym światłem lub w półcieniu. Wschodnie lub północne okno będzie idealne. Jeśli masz okno południowe lub zachodnie, odsuń paprotkę od niego lub zasłoń firanką/roletą. Nie wolno wystawiać doniczki z kwiatkiem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jednak paprotka domowa pozostawiona w ciemnym kącie zmarnieje. Paprotki preferują umiarkowane temperatury, najlepiej między 18°C a 24°C. Lato to okres aktywnego wzrostu, więc paprotka potrzebuje składników odżywczych. Używaj wówczas nawozu do roślin zielonych lub specjalnego nawozu do paproci, ale zawsze w rozcieńczonej dawce. Stosuj go nie częściej niż raz na 3 tygodnie.

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