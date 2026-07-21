Wsyp 3 łyżki między brudne i nieświeże firanki. Po praniu będą przepięknie pachnieć perfumami. Sposób na pachnące pranie firan

Firanki szybko tracą biel i świeżość, stając się siedliskiem kurzu i nieprzyjemnych zapachów, co wymaga skutecznego rozwiązania.

Odkryj sprawdzony sposób, by przywrócić im nieskazitelną biel i piękny zapach.

Dowiedz się, jak prawidłowo prać i namaczać firanki, by lśniły czystością i świeżością, unikając jednocześnie ich zniszczenia.

Wsyp 3 łyżki między brudne i nieświeże firanki. Po praniu będą przepięknie pachnieć

Pranie firanek zdecydowanie najłatwiej i najskuteczniej jest robić w pralce. Przede wszystkim ze względu na wygodę, ale także na fakt, że podczas prania ręcznego nigdy nie uda się dokładnie pozbyć wszystkich zanieczyszczeń. A przecież białe firanki mają tendencję do szarzenia. To efekt osadzania się na nich kurzu, tłuszczu, smogu oraz działania promieni słonecznych. Co więcej tekstylia okienne po takim czasie tracą też swoją świeżość, a jeśli znajdują się w pobliżu kuchni, to wręcz zaczynają brzydko pachnieć. Dlatego tak ważne jest, aby raz na kilka tygodni zdjąć je z karnisza i wrzucić do pralki. A w czym najlepiej prać firany, aby usunąć z nich zabrudzenia, wybielić je i nadać im piękny zapach świeżości? Niewątpliwie świetnym rozwiązaniem będzie dodanie do pralki 3 łyżek sody oczyszczonej i 10 kropli olejku eterycznego. Soda oczyszczona jest znana ze swoich właściwości wybielających tkaniny, jednak jest dla nich bezpieczna. Co więcej - pozwala ona usunąć z materiału wszelkie nieprzyjemne zapachy. Z kolei wzbogacenie jej kilkoma kroplami olejku eterycznego sprawi, że materiał będzie pachnieć jak perfumowany.

Jak wybielić firanki podczas prania?

Jeśli firanki są mocno zabrudzone, warto je przed upraniem w pralce namoczyć. Umieść je w misce z ciepłą wodą, sokiem z cytryny, płynem do mycia naczyń i sodą oczyszczoną na 30 minut. Sok z cytryny pomoże usunąć żółty odcień, płyn do naczyń rozpuści tłuste plamy, zaś soda wybieli materiał i usunie zabrudzenia. Po namaczaniu można prać firanki w pralce.

W jakiej temperaturze prać firanki w pralce?

Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Przestrzegając tej zasady zapobiegniesz ich zniszczeniu, a na pewno dokładnie je upierzesz. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniekształcić materiału i go nie pozaciągać. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie