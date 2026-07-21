Przez lata krzywdził dziecko, w komputerze miał całą kolekcję dziecięcej pornografii. Sąd nie miał wątpliwości wobec Waldemara G.

Wieloletnie wykorzystywanie dziecka

Śledczy ustalili, że w latach 2014–2021 Waldemar G. wielokrotnie doprowadzał małoletnią poniżej 15. roku życia do obcowania płciowego oraz innych czynności seksualnych. Według prokuratury działał podstępem i stosował przemoc fizyczną.

Za ten czyn sąd wymierzył mu karę ośmiu lat pozbawienia wolności.

Pornografia dziecięca na komputerze

52‑latek odpowiadał również za posiadanie zdjęć i filmów pornograficznych z udziałem małoletnich. Materiały zabezpieczono na jego przenośnym komputerze.Za ten zarzut sąd skazał go na rok więzienia, jednak kary połączono.

Łączna kara i środki karne

Sąd wymierzył łączną karę ośmiu lat pozbawienia wolności. Nakazał też zapłatę 21 510 zł zadośćuczynienia i odszkodowania dla pokrzywdzonej oraz 10 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Waldemar G. otrzymał również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na mniej niż 100 metrów oraz zakaz kontaktu z nią przez pięć lat.

Prokuratura rozważa apelację

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska‑Grześkowiak poinformowała, że wyrok jest nieprawomocny.

Prokurator złożył wniosek o pisemne uzasadnienie i nie wyklucza apelacji.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie