Przez lata krzywdził dziecko, w komputerze miał całą kolekcję dziecięcej pornografii. Sąd nie miał wątpliwości wobec Waldemara G.

Wieloletnie wykorzystywanie dziecka
Śledczy ustalili, że w latach 2014–2021 Waldemar G. wielokrotnie doprowadzał małoletnią poniżej 15. roku życia do obcowania płciowego oraz innych czynności seksualnych. Według prokuratury działał podstępem i stosował przemoc fizyczną.
Za ten czyn sąd wymierzył mu karę ośmiu lat pozbawienia wolności.
Pornografia dziecięca na komputerze
52‑latek odpowiadał również za posiadanie zdjęć i filmów pornograficznych z udziałem małoletnich. Materiały zabezpieczono na jego przenośnym komputerze.Za ten zarzut sąd skazał go na rok więzienia, jednak kary połączono.
Łączna kara i środki karne
Sąd wymierzył łączną karę ośmiu lat pozbawienia wolności. Nakazał też zapłatę 21 510 zł zadośćuczynienia i odszkodowania dla pokrzywdzonej oraz 10 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.
Waldemar G. otrzymał również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na mniej niż 100 metrów oraz zakaz kontaktu z nią przez pięć lat.
Prokuratura rozważa apelację
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska‑Grześkowiak poinformowała, że wyrok jest nieprawomocny.
Prokurator złożył wniosek o pisemne uzasadnienie i nie wyklucza apelacji.