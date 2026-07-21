Polka niespodziewanie zakończyła podróż pociągiem. Trafiła prosto do niemieckiego aresztu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-21 10:58

Podróż 49‑letniej Polki z Berlina do Düsseldorfu zakończyła się na peronie w Stendal. Kobieta jechała bez biletu, bez dokumentów i bez pieniędzy. Podczas kontroli wyszło na jaw, że od miesięcy była poszukiwana – również za jazdę na gapę. Zamiast kontynuować podróż, trafiła prosto do aresztu.

Pociąg ICE w trasie. Na miniaturze radiowóz niemieckiej policji. O zatrzymaniu Polki przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Polska pasażerka "na gapę"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku. Jak opisuje „Welt”, 49‑letnia Polka podróżowała ICE z Berlina w kierunku Düsseldorfu, nie posiadając ważnego biletu. Gdy pociąg o 06:20 wjechał na dworzec w Stendal, czekała tam już wezwana wcześniej patrolowa załoga Bundespolizei. Funkcjonariusze zostali poproszeni o interwencję, ponieważ kobieta nie miała przy sobie ani dokumentów, ani pieniędzy.

Policjanci przewieźli ją do komisariatu w celu ustalenia tożsamości. Dopiero tam okazało się, że Polka jest poszukiwana przez prokuraturę w Ansbach. W policyjnych systemach widniał ważny nakaz doprowadzenia do odbycia kary.

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Stary wyrok, nowe kłopoty

Z informacji niemieckich mediów wynika, że kobieta została wcześniej skazana przez Sąd Rejonowy w Weißenburgu za jazdę bez biletu. Wyrok opiewał na 300 euro grzywny, a w razie braku wpłaty – na 5 dni aresztu. Polka zapłaciła jedynie część kwoty, dlatego pod koniec czerwca wydano wobec niej nakaz aresztowania. Do uniknięcia więzienia brakowało jej dokładnie 240 euro.

Z pociągu prosto do zakładu karnego

Po zakończeniu czynności w komisariacie funkcjonariusze nie mieli wyboru – zgodnie z nakazem doprowadzili 49‑latkę do najbliższej jednostki penitencjarnej. Jak podaje portal news.de, policja sporządziła również kolejne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tym razem za ponowne „wyłudzenie przejazdu”.

Szerszy kontekst sprawy

„Welt” poinformował również, że kobieta została zatrzymana jako osoba poszukiwana listem gończym, a jej zatrzymanie było jednym z kilku incydentów odnotowanych tego dnia przez policję w regionie. Sprawa Polki jest przykładem, jak rutynowa kontrola w pociągu może ujawnić zaległe wyroki i zakończyć się natychmiastowym osadzeniem w areszcie.

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