Donald Trump grozi Kanadzie. Domaga się odszkodowania za dym

Donald Trump uderza w władze Kanady. Żąda finansowej rekompensaty za pożary

Donald Trump ostro skrytykował Kanadę za pożary lasów, których dym od kilku tygodni dociera do wielu regionów USA. Jego zdaniem kanadyjskie władze nie zrobiły wystarczająco dużo, by ograniczyć skalę tego zjawiska, dlatego powinny ponieść za to odpowiedzialność. Trump zasugerował nawet, że Kanada powinna zapłacić Stanom Zjednoczonym odszkodowanie. Do sprawy odniósł się po spotkaniu z premierem Kanady Markiem Carneyem. Obaj przywódcy rozmawiali przy okazji niedzielnego finału piłkarskich mistrzostw świata FIFA. – Powiedziałem mu, że musi powstrzymać te pożary przed przedostawaniem się do naszego kraju i zatruwaniem naszego powietrza – mówił Trump dziennikarzom po powrocie do Waszyngtonu. Prezydent USA zaznaczył, że ma dobre relacje z premierem Kanady, ale uważa, że sytuacja wymaga zdecydowanej reakcji. – Jeśli możemy im pomóc, to pomożemy. Ale może powinni zapłacić nam jakieś odszkodowanie. Albo powinniśmy nałożyć cła – powiedział.

W niektórych regionach władze apelowały, aby mieszkańcy ograniczyli przebywanie na zewnątrz

Trump od kilku dni krytykuje Kanadę także w mediach społecznościowych. Zarzuca jej brak odpowiedniej gospodarki leśnej i niewystarczające działania, które mogłyby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W jednym z wpisów określił takie postępowanie jako „świadome zaniedbanie”. Według kanadyjskich służb w ostatnich tygodniach w kraju odnotowano ponad 900 pożarów lasów. Ogień objął m.in. Kolumbię Brytyjską, Ontario i Quebec. Wiele pożarów wybuchło po serii wyładowań atmosferycznych na początku lipca.

Dym z pożarów dotarł do wielu stanów USA i znacznie pogorszył jakość powietrza. W niektórych regionach władze apelowały, aby mieszkańcy ograniczyli przebywanie na zewnątrz.

Premier Kanady Mark Carney nie zgadza się z oceną amerykańskiego prezydenta. Jego zdaniem główną przyczyną coraz częstszych i coraz większych pożarów są zmiany klimatu, a walka z tym problemem jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich państw, w tym również Stanów Zjednoczonych.

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Large plumes of smoke from wildfires burning across Canada are affecting air quality across large parts of the country & northeastern United States, including New York, which will host the @FIFAWorldCup finals.More from @CopernicusEU @CopernicusECMWF: https://t.co/U0IhANKvye pic.twitter.com/7AlY6mJLhu— World Meteorological Organization (@WMO) July 18, 2026

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