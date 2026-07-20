Donald Trump grozi Kanadzie. Domaga się odszkodowania za dym

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-20 19:19

Donald Trump uważa, że Kanada powinna zapłacić Stanom Zjednoczonym odszkodowanie za dym z pożarów lasów, który od tygodni pogarsza jakość powietrza w wielu amerykańskich stanach. Po spotkaniu z premierem Kanady Markiem Carneyem Trump stwierdził, że „powietrze zostało zatrute” i zasugerował, że jeśli sytuacja się nie zmieni, USA mogą nałożyć na Kanadę dodatkowe cła.

Donald Trump w białej koszuli i niebieskim krawacie. O groźbach nałożenia ceł na Kanadę przeczytasz na SE.
Autor: Sgt. Alicia Brand/ CC0 1.0

Donald Trump uderza w władze Kanady. Żąda finansowej rekompensaty za pożary

Donald Trump ostro skrytykował Kanadę za pożary lasów, których dym od kilku tygodni dociera do wielu regionów USA. Jego zdaniem kanadyjskie władze nie zrobiły wystarczająco dużo, by ograniczyć skalę tego zjawiska, dlatego powinny ponieść za to odpowiedzialność. Trump zasugerował nawet, że Kanada powinna zapłacić Stanom Zjednoczonym odszkodowanie. Do sprawy odniósł się po spotkaniu z premierem Kanady Markiem Carneyem. Obaj przywódcy rozmawiali przy okazji niedzielnego finału piłkarskich mistrzostw świata FIFA. – Powiedziałem mu, że musi powstrzymać te pożary przed przedostawaniem się do naszego kraju i zatruwaniem naszego powietrza – mówił Trump dziennikarzom po powrocie do Waszyngtonu. Prezydent USA zaznaczył, że ma dobre relacje z premierem Kanady, ale uważa, że sytuacja wymaga zdecydowanej reakcji. – Jeśli możemy im pomóc, to pomożemy. Ale może powinni zapłacić nam jakieś odszkodowanie. Albo powinniśmy nałożyć cła – powiedział.

W niektórych regionach władze apelowały, aby mieszkańcy ograniczyli przebywanie na zewnątrz

Trump od kilku dni krytykuje Kanadę także w mediach społecznościowych. Zarzuca jej brak odpowiedniej gospodarki leśnej i niewystarczające działania, które mogłyby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W jednym z wpisów określił takie postępowanie jako „świadome zaniedbanie”. Według kanadyjskich służb w ostatnich tygodniach w kraju odnotowano ponad 900 pożarów lasów. Ogień objął m.in. Kolumbię Brytyjską, Ontario i Quebec. Wiele pożarów wybuchło po serii wyładowań atmosferycznych na początku lipca.

Dym z pożarów dotarł do wielu stanów USA i znacznie pogorszył jakość powietrza. W niektórych regionach władze apelowały, aby mieszkańcy ograniczyli przebywanie na zewnątrz. 

Premier Kanady Mark Carney nie zgadza się z oceną amerykańskiego prezydenta. Jego zdaniem główną przyczyną coraz częstszych i coraz większych pożarów są zmiany klimatu, a walka z tym problemem jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich państw, w tym również Stanów Zjednoczonych. 

Sonda
Żałujesz, że Kamala Harris nie została prezydentem USA?
QUIZ. Sławne cytaty z pierwszych dam! Która z nich to powiedziała?
Pytanie 1 z 10
"Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem tutaj w tej kancelarii i pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki: 'To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść'"
TOTALNY CYRK Z TRUMPEM PO FINALE MŚ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
KANADA