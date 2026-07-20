Lekarz pomylił nogę z zębami?! Szokujący błąd w szpitalu!

17-latka przyszła na operację kostki do szpitala we Francji. Chirurg przez pomyłkę usunął jej zęby mądrości

Do nietypowego i poważnego błędu lekarskiego doszło w mieście Saint-Martin-Boulogne na północy Francji! Jak pisze dziennik „La Voix du Nord”, 17-letnia Louise zgłosiła się do szpitala na zaplanowaną operację kostki. Zamiast tego chirurg dentystyczny usunął jej zęby mądrości. Dziewczyna została przyjęta do kliniki 10 lipca. Według rodziny wszystkie formalności przebiegły bez problemów i nic nie wskazywało na to, że dojdzie do pomyłki. Dopiero po wybudzeniu z narkozy nastolatka zorientowała się, że coś jest nie tak. Nadal mogła poruszać stopą, co oznaczało, że operacja kostki nie została wykonana. Zauważyła natomiast opatrunek w jamie ustnej. Wkrótce wszystko się wyjaśniło. Chirurg dentystyczny poinformował matkę 17-latki, że doszło do pomyłki i przez przypadek usunął jej zęby mądrości. Zabieg został wykonany u niewłaściwej pacjentki.

Nie wiadomo na razie, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za pomyłkę

Matka Louise nie ukrywała oburzenia. W rozmowie z mediami powiedziała, że cała rodzina jest w szoku. Zwróciła uwagę, że dziewczyna została poddana znieczuleniu przygotowanemu dla innego pacjenta, co mogło wiązać się z dodatkowym ryzykiem. – Takie błędy nie powinny się zdarzać – podkreśliła. Na skutki pomyłki nastolatka odczuwała jeszcze kilka dni po zabiegu. Według rodziny była roztrzęsiona, miała problemy ze snem i nie mogła dojść do siebie po całym wydarzeniu. Błąd miał również inne konsekwencje. Planowana operacja kostki nie została przeprowadzona i musiała zostać przełożona na późniejszy termin. Oznacza to, że 17-latka będzie musiała ponownie przejść przygotowania do zabiegu oraz kolejne znieczulenie. Rodzina dziewczyny złożyła skargę na klinikę. Nie wiadomo na razie, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za pomyłkę ani czy szpital odniósł się już oficjalnie do sprawy.

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