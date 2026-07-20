Nagłe wieści i nominacje. Nowy premier ogłosi teraz skład rządu

Wielka Brytania ma nowego premiera! Po dwóch latach rządów Keira Starmera, stery kraju przejął laburzysta Andy Burnham, stając się 59. szefem rządu.

Burnham, siódmy laburzystowski premier od Brexitu, już otrzymał zgodę króla Karola III i natychmiast rozpoczął formowanie swojego gabinetu.

Sprawdź, kim jest nowy lider, jakie ma doświadczenie polityczne i co jego nominacja oznacza dla przyszłości Zjednoczonego Królestwa.

Nowy premier Wielkiej Brytanii. Zaczyna tworzyć rząd

Po dwóch latach w Wielkiej Brytanii zmienił się właśnie premier. Jak poinformował w poniedziałek, 20 lipca, Pałac Buckingham, Andy Burnham został właśnie 59. premierem kraju. Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III otrzymał zgodę na tworzenie nowego rządu. Niedługo później rozpoczął swoje przemówienie. Nie przemawiał jednak zza podium, jak jego poprzednicy. Stanął na ulicy przed drzwiami do 10 Downing Street. Zapowiedział między innymi, że zrobi wszystko, by Wielka Brytania odzyskała stabilność. Przez cały poniedziałek będzie ogłaszać nominacje na ministrów.

Jak zwraca uwagę PAP, Burnham to siódmy w brytyjskiej historii laburzystowski premier oraz siódmy premier Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Burnham urodził się w Aintree pod Liverpoolem. W latach 2001–2017 był posłem z Leigh na północy Anglii. W rządzie Gordona Browna pełnił m.in. funkcje ministra kultury i zdrowia. Po przegranych przez lewicę wyborach w 2010 roku odpowiadał za zdrowie i edukację w gabinecie cieni Eda Milibanda. Od 2017 do czerwca 2026 roku był burmistrzem aglomeracji Manchesteru, gdzie zbudował swoją pozycję.

Co z Keirem Starmerem?

Keir Starmer z kolei, w tej chwili już były szef rządu, wygłosił wcześniej pożegnalne przemówienie. Zapewniał w nim, że po dwóch latach jego rządów Królestwo jest silniejsze i sprawiedliwsze. Warto przypomnieć, że jego kariera jako brytyjskiego premiera trwała od 5 lipca 2024 roku. Był na tym stanowisku pierwszym politykiem lewicy od 2010 roku. Odejście, argumentowane słabymi wynikami w sondażach i niezadowoleniem swojej partii, zapowiedział 22 czerwca.

Do jego domu przyszedł sam premier Wielkiej Brytanii!

🚨 WATCH: Andy Burnham arrives to cheers on Downing Street for his first address to the nation as Prime Minister pic.twitter.com/1l7QOq9SC8— Politics UK (@PolitlcsUK) July 20, 2026